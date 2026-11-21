أكدت المملكة العربية السعودية أهمية بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة تقوم على الشراكة والضمانات المتبادلة، بما يكفل تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الصراعات في المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وجاء ذلك خلال مشاركة المستشار والمبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام، الوزير المفوض منال بنت حسن رضوان، في جلسة ناقشت مستقبل الأمن الإقليمي والتحديات المرتبطة بالممرات البحرية والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت رضوان أن المملكة تمضي في نهج متوازن يجمع بين الحوار والاحتواء والردع، مؤكدة أن حماية أمن المملكة والخليج، إلى جانب أمن مضيقي هرمز وباب المندب، تمثل حماية لمصالح دولية تتجاوز نطاق المنطقة.

وشددت على أن الأمن المستدام لا يمكن أن يتحقق عبر ترتيبات مؤقتة أو من خلال فرض معادلات تضمن أمن طرف على حساب طرف آخر، بل عبر منظومة متكاملة تقوم على الثقة والالتزامات المتبادلة بين دول المنطقة.

كما أكدت أن معالجة ملف الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدول تتطلب حلولاً سياسية شاملة تتعامل مع جذور الأزمات والعوامل التي تقف خلف استمرارها، إلى جانب الجوانب الأمنية.

وأشارت إلى وحدة مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه القضايا الإقليمية، وأهمية تكامل أدوارها في دعم جهود الوساطة وخفض التصعيد والحيلولة دون اندلاع موجات جديدة من الصراعات.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أوضحت أن المملكة تواصل دعم الحل السياسي والاقتصادي وفق المرجعيات الأممية وخارطة الطريق المعتمدة، بما يسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار.

واختتمت رضوان مشاركتها بالتأكيد على أن تأجيل الحلول الجذرية لأزمات المنطقة يحمل مخاطر كبيرة على الجميع، داعية إلى استثمار الفرص المتاحة للوصول إلى تسويات شاملة ومستدامة تعزز الأمن الإقليمي، وتدعم قيام الدولة الفلسطينية، وتواكب التحولات الجيوسياسية المتسارعة على المستوى الدولي.