رغم الإنجازات التي حققتها أدوية علاج السُّمنة في خفض الأوزان بمعدلات غير مسبوقة، يؤكد خبراء أن هذه النتائج لا تعني نهاية التحديات الصحية المرتبطة بالمرض، في ظل استمرار النقاش حول آثارها الجانبية وصعوبة الحفاظ على الوزن بعد إيقاف العلاج.

وفي مراجعة علمية نشرتها مجلة (ساينس)، أشار اختصاصي الغدد الصماء الألماني ماتياس بلويهر من جامعة لايبزيغ إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير علاجات تستهدف تحسين صحة المصابين بالسُّمنة بشكل أشمل، بدلاً من التركيز على خفض الوزن وحده.

آثار جانبية لا تغيب عن المشهد

وخلال السنوات الأخيرة، أحدثت حقن التخسيس تحولاً كبيراً في طرق علاج السمنة، بعدما أظهرت قدرتها على مساعدة المرضى في فقدان ما بين 15 و23% من أوزانهم الأصلية، تبعاً لنوع الدواء والجرعات المستخدمة ومدة العلاج.

ورغم هذه النتائج، لا تخلو العلاجات من آثار جانبية شائعة تشمل الغثيان والإسهال والإمساك، فيما رُصدت لدى بعض المستخدمين حالات تساقط للشعر. كما لفتت دراسات إلى أن جزءاً من الوزن المفقود لا يقتصر على الدهون فقط، بل يشمل أيضاً كتلة العضلات والماء وأنسجة أخرى، وهو ما قد يشكل تحدياً إضافياً، خصوصاً لدى كبار السن.

وتُعد استعادة الوزن بعد التوقف عن العلاج من أبرز العقبات التي تواجه المرضى، إذ تعود الشهية لدى كثير منهم إلى مستوياتها السابقة، ما يؤدي إلى استرجاع جانب من الكيلوغرامات المفقودة. كما تمثل تكلفة العلاج المرتفعة عائقاً أمام الاستمرار في استخدامه لفترات طويلة.

تطوير جيل جديد لخسارة أكبر للدهون

في المقابل، تتجه الأبحاث نحو تطوير جيل جديد من الأدوية يستهدف أكثر من مسار هرموني في الجسم؛ ومن بين العلاجات الواعدة عقار (ريتاتروتايد)، الذي سجل في الدراسات خسارة قاربت 27% من الوزن خلال 68 أسبوعاً، مع استمرار متابعة آثاره الجانبية المحتملة.

ويواصل العلماء أيضاً دراسة خيارات أخرى للمحافظة على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن، إلى جانب أبحاث تستهدف تنشيط الدهون البنية المسؤولة عن حرق الطاقة، أملاً في الوصول إلى علاجات تحقق خسارة أكبر للدهون مع تقليل التأثيرات السلبية المصاحبة.