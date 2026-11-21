لم يمر نفي الكابتن حسام حسن تسليم أي صور خاصة بطليقته دان آدم إلى محاميه السابق مرور الكرام، بعدما خرج المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في مقطع فيديو ليقلب دفة الرواية، ملمّحاً إلى وجود توثيق ومستندات تدعم موقفه وتضع تصريحات نجم الكرة المصرية السابق تحت المجهر.

وفي رده المصور الذي نشره، أطلق مرتضى منصور تساؤلاً مستنكراً قال فيه: «كيف يقدم حسام بلاغاً ضدي، ألا يعرف أنه مضى على توكيل لي؟»، قبل أن يضيف بنبرة حاسمة: «حسام حسن متصور عندي وكل شيء موثق»، في إشارة صريحة إلى احتفاظه بمواد وتسجيلات قال إنها توثق العلاقة القانونية التي جمعته به، وذلك رداً على ما نقله المحامي محمد شمس، محامي دفاع دان آدم، عن حضور حسام حسن أمام جهات التحقيق ونفيه تسليم محاميه السابق أي صور خاصة بطليقته، مع تأكيده إلغاء التوكيل الصادر له.

وتعود شرارة هذا الاشتباك القانوني إلى ظهور صورة لدان آدم خلال مؤتمر صحفي عقده مرتضى منصور وتطرقه إلى تفاصيل تخص حياتها الشخصية، وهو ما دفعها إلى التحرك بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدعوى التعدي على الخصوصية والتشهير، قبل أن تستدعيها النيابة العامة لسماع أقوالها ويطالب دفاعها بالاستماع إلى حسام حسن بشأن مصدر الصورة، ثم تعلن إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية وتحديد جلسة 3 ديسمبر لنظر الدعوى.

وتتشابك هذه التطورات مع خلافات أسرية سابقة بين حسام حسن ودان آدم تصاعدت إلى دعاوى ومطالبات قضائية قبل إعلان انفصالهما رسمياً في سبتمبر الماضي، حيث سبق أن وكّل حسام حسن مكتب مرتضى منصور لتقديم بلاغ تضمن اتهامات تتعلق بالتزوير والجمع بين زوجين لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، بينما تحركت دان آدم قضائياً للمطالبة بالنفقة والحضانة ومسكن الزوجية، قبل أن يُنهي حسام حسن علاقته القانونية بمرتضى منصور رسمياً ويسحب قضاياه من مكتبه بموجب مستند رسمي مؤرخ في 5 نوفمبر.

وعلى خط موازٍ، أعادت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل خلال الأيام الأخيرة الجدل حول مستقبل العلاقة بين حسام حسن وطليقته بعدما ظهرا معاً في حفل عيد ميلاد بمدينة السادس من أكتوبر وسط أجواء ودية، وسط حديث عن وساطات للتقريب وفتح صفحة جديدة، لكن غياب أي تأكيد رسمي من حسام حسن أو دان آدم يبقي أنباء عودتهما الزوجية مجرد مشاهد وتكهنات متداولة.