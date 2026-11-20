في واقعة تثير الدهشة وتضع القوانين أمام اختبار صعب، كشفت تحقيقات الشرطة اليونانية في منطقة إيليا عن صفقة لبيع طفل رضيع مقابل 3500 يورو، تشير معطيات إعلامية إلى أن الزوجين استخدماها لشراء سيارة مستعملة، لتجد الأطراف الأربعة نفسها أمام اتهامات تتعلق بانتهاك تشريعات التبني.

وبحسب ما نشره موقع «غريك ريبورتر»، فإن الوالدين البيولوجيين أبرما اتفاقاً مسبقاً قبل ولادة الطفل لتسليمه إلى زوجين آخرين لقاء مبلغ 3500 يورو، وهو المقابل المالي الذي أفادت تقارير إعلامية بأنه جرى توظيفه في شراء مركبة مستعملة.

وتعود بداية القصة إلى 5 يناير 2026، حين وُلد الطفل في المستشفى الجامعي العام بمدينة باتراس ضمن منطقة ريو، ثم غادرت الأم برفقته بعد ثلاثة أيام، ليرجّح المحققون أن عملية تسليمه للزوجين الآخرين تمت بناءً على الترتيب المتفق عليه قبل الولادة.

ومع وصول معلومات إلى السلطات حول الصفقة المزعومة، تتبعت الشرطة مسار الولادة والخروج من المستشفى وملابسات شراء السيارة المستعملة، حتى عثر الضباط على الرضيع في 17 نوفمبر بمنطقة لاستيكا قرب بيرغوس، حيث نُقل إلى عيادة الأطفال في مستشفى بيرغوس لتلقي الرعاية اللازمة بالتوازي مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين الأربعة.