تحولت التوقيعات الرسمية لزوجة وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على صفقات عقارية بملايين الدولارات إلى أزمة سياسية ورقابية، بعدما كشفت سجلات رسمية وجود ثغرات عميقة في الترتيبات القانونية التي كان يُفترض أن تفصل تماماً بين منصبه الوزاري ومصالحه التجارية الخاصة.

ترتكز خيوط القضية حول شركة «ديشن هولدينغز» المملوكة بالكامل للوزير كوهين. وبموجب قواعد منع تضارب المصالح في إسرائيل، تعهد الوزير سابقاً أمام لجنة التراخيص بأن الشركة «خالية من أي مضمون» وأنه تم وضعها تحت إدارة صندوق استئماني مغلق يحظر على الوزير أو أقاربه الاطلاع على أنشطتها أو إدارتها طوال فترة بقائه في الحكومة.

غير أن الوثائق المقدمة إلى مسجل الشركات كشفت واقعاً مغايراً، إذ تبيّن أن الشركة تمتلك طابقاً كاملاً في مشروع تطوير تجاري بمدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بقيمة تقارب 4 ملايين دولار. والأكثر إثارة للجدل هو ظهور اسم زوجة الوزير، أنات كوهين، في قلب العمليات المالية كمسؤولة إبلاغ معتمدة وقّعت على وثائق رهن لحسابات الشركة وتنازل عن حقوقها لصالح البنوك، حتى بعد عودة زوجها إلى طاولة الحكومة.

وتضاعفت الشكوك مع كشف بيانات تسجيل الشركة نفسها، التي لا تزال تتخذ من منزل الزوجين في مدينة حولون مقراً لها، وتُدرج البريد الإلكتروني الشخصي للوزير كوهين ورقم هاتف زوجته كوسائل اتصال رسمية، في مخالفة صريحة لفكرة العزل التام التي يفرضها القانون بين المسؤول العام وأملاكه الخاصة.

وتزداد حساسية الملف مع رصد لقاءات رسمية جمعت كوهين برئيس بلدية ريشون لتسيون ونائبه، وهي المدينة التي تحتضن استثماره العقاري، دون الإفصاح عن فحوى تلك الاجتماعات. كما تمتد تقاطعات المصالح لتشمل شركاء شركته العقارية الذين يطورون مشروع مركز بيانات ضخم، تعتمد احتياجاته من الكهرباء بشكل مباشر على قرارات وزارة الطاقة التي يرأسها كوهين.

في المقابل، اكتفى مكتب وزير الطاقة بنفي صحة تفاصيل تقارير الصحافة العبرية دون تحديد النقاط غير الدقيقة، مؤكداً التزام الوزير بتقديم تقارير سنوية شفافة لمراقب الدولة، بينما رفض مكتب المراقب الإجابة عن علمه بتورط زوجة الوزير متذرعاً بأحكام السرية والخصوصية، ليبقى التساؤل مفتوحاً حول جدوى الضمانات الرقابية أمام شبكة مصالح عائلية تدار من خلف الستار.