في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع التونسي، وقف عراف بومهل المدعو كمال المغربي، والمعروف بـ«عراف المشاهير»، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في محافظة بن عروس، ليواجه لائحة اتهامات ثقيلة تتشابك فيها خيوط الشعوذة والاحتيال مع جرائم تبييض الأموال وممارسة الطب دون ترخيص قانوني.

تعود خيوط القضية إلى أكتوبر من عام 2024، حين رصدت الأجهزة الأمنية التونسية إعلانات رقمية على منصة «فيسبوك» تروج لقدرات علاجية وروحانية خارقة، ما دفع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي إلى مداهمة منزل المتهم البالغ من العمر 56 عاماً، وإيداعه السجن بأمر قضائي بعد كشف حجم الأنشطة المشبوهة التي كان يديرها بعيداً عن أعين الرقابة.

وأزاحت التحقيقات والمعطيات المتداولة الستار عن كواليس صادمة، إذ لم تقتصر قائمة زبائن «الحكيم الروحاني» المزعوم على البسطاء، بل امتدت لتشمل رجال أعمال ومشاهير وشخصيات مرموقة تدفقت عليه طلباً للشفاء من أمراض نفسية وعضوية أو لفك السحر، مقابل مبالغ مالية ضخمة جنت له ثروة طائلة خارج الأطر الضريبية والقانونية.

ولم تتوقف الغرابة عند حجم الأموال المتداولة، بل فجّرت تفاصيل أساليبه «العلاجية» موجة واسعة من الدهشة، حيث كشفت تقارير إعلامية عن لجوئه إلى طقوس مستفزة، أبرزها احتساء الشاي الساخن مباشرة من فوهة الإبريق ثم البصق في وجوه زائريه، موهماً إياهم بأن هذه الممارسات جزء أساسي من طقوس الاستشفاء الروحاني.

لكن سجل المتهم لم يكن نظيفاً قبل هذه المداهمة، فقد سبق للسلطات إغلاق مقره ومنعه من العمل عام 2016، كما لاحقته شبهات تدليس وثيقة ترخيص قديمة لإضفاء شرعية زائفة على نشاطه، لتعود محاكمته الآن وتفتح ملفات شائكة حول استغلال حاجة المرضى وتداخل المعتقدات الشعبية مع جرائم غسل الأموال في تونس.