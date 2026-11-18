كشفت دراسة علمية فنلندية استمرت 8 سنوات عن نتائج مفاجئة بشأن تأثير استخدام الأجهزة الإلكترونية على نمو الدماغ لدى الأطفال والمراهقين، بعدما أظهرت وجود ارتباط بين قضاء وقت أطول أمام الشاشات وتحسن بعض القدرات المعرفية خلال مرحلة المراهقة، في نتائج تتحدى الاعتقاد الشائع بأن الاستخدام المطول للأجهزة الرقمية يؤدي بالضرورة إلى تراجع الأداء العقلي.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة Pediatric Exercise Science، أن تأثير الشاشات قد يرتبط بطبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال عبر الأجهزة الرقمية، وليس بعدد ساعات الاستخدام وحده، مشيرة إلى أهمية التوازن بين التعلم الرقمي والنشاط البدني والتجارب التي تحفز التفكير والإبداع.

الشاشات قد تدعم التفكير والتعلم

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين قضوا وقتاً أطول في استخدام الشاشات خلال طفولتهم سجلوا أداءً أفضل في بعض اختبارات المعالجة المعرفية خلال المراهقة، وهي مجموعة من المهارات العقلية المرتبطة بالانتباه واستقبال المعلومات وتذكر التفاصيل والتعلم وحل المشكلات.

ويرجح الباحثون أن طبيعة المحتوى الرقمي تلعب دوراً مهماً في هذه العلاقة؛ فبعض الألعاب الإلكترونية يتطلب التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات، بينما توفر التطبيقات التعليمية فرصاً لاكتساب المعرفة وتنمية المهارات، على عكس المشاهدة السلبية للمحتوى التي قد لا تتطلب القدر نفسه من المشاركة الذهنية.

وقال الباحث بجامعة يوفاسكولا الفنلندية، بيتري يالانكو، إن النتائج تشير إلى إمكانية ارتباط استخدام الشاشات بدعم بعض القدرات المعرفية، داعياً أولياء الأمور والمعلمين إلى تشجيع الأطفال على الأنشطة الرقمية التي تحفز التفكير النشط والتعلم والإبداع وحل المشكلات.

اختلاف تأثير الرياضة على الذاكرة بين الجنسين

ولم تقتصر نتائج الدراسة على استخدام الشاشات، بل كشفت عن اختلافات بين الفتيات والفتيان في العلاقة بين النشاط البدني والذاكرة العاملة.

وأظهرت النتائج أن الفتيات اللاتي مارسن أنشطة بدنية خفيفة بصورة أكبر خلال الطفولة حققن أداءً أفضل في اختبارات الذاكرة العاملة خلال المراهقة، بينما ارتبطت الأنشطة البدنية المنظمة لدى الفتيان بتحسن الأداء في هذه الاختبارات.

وتُعرف الذاكرة العاملة بأنها قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها لفترة قصيرة، مثل تذكر التعليمات أثناء تنفيذ مهمة أو إجراء العمليات الحسابية ذهنياً.

كما رصد الباحثون ارتباطاً غير متوقع بين انخفاض بعض الأنشطة البدنية غير الخاضعة للإشراف وتحسن نتائج المعالجة المعرفية، إلا أن القياسات المباشرة باستخدام أجهزة استشعار للحركة ومعدل ضربات القلب لم تكشف عن علاقة واضحة بين إجمالي النشاط البدني أو الجلوس والأداء العقلي.

وأوضح الباحثون أن أجهزة الاستشعار تسجل الحركة وفترات الجلوس، لكنها لا تستطيع تحديد طبيعة النشاط الذي يمارسه الطفل أثناء الجلوس، سواء كان التعلم أو القراءة أو ممارسة أنشطة ذهنية تتطلب التركيز.

260 طفلاً تحت المتابعة لمدة 8 سنوات

وأُجريت الدراسة ضمن مشروع «PANIC» الفنلندي، الذي يتناول العلاقة بين النشاط البدني والتغذية والصحة لدى الأطفال، وشمل التحليل 260 مشاركاً، بينهم 124 فتاة و136 فتى، بمتوسط عمر بلغ 15.8 عاماً عند تقييم قدراتهم المعرفية.

واعتمد الباحثون على استبيانات لقياس النشاط البدني والسلوك الخامل، إلى جانب أجهزة قابلة للارتداء لمراقبة الحركة ومعدل ضربات القلب، كما استخدموا اختبارات «CogState» المحوسبة لتقييم التعلم والانتباه والذاكرة العاملة.

هل يعني ذلك السماح للأطفال باستخدام الشاشات لساعات طويلة؟

ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على أن الدراسة كشفت عن ارتباطات إحصائية، ولم تثبت أن استخدام الشاشات لفترات أطول يؤدي مباشرة إلى تحسين القدرات العقلية، كما لا تعني أن تقليل النشاط البدني يحقق فوائد معرفية.

وأكدوا الحاجة إلى دراسات تدخلية إضافية لفهم العلاقة السببية بين استخدام الأجهزة الرقمية والنشاط البدني وتطور الدماغ، فضلاً عن تفسير الاختلافات بين الفتيات والفتيان.

وتدعم النتائج توجهاً أكثر توازناً في التعامل مع التكنولوجيا، يقوم على الاهتمام بنوعية المحتوى الرقمي ومدى تحفيزه للعقل، بدلاً من اعتبار جميع أشكال استخدام الشاشات ضارة، مع ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة والحركة والأنشطة الاجتماعية والتعليمية.

وخلص الباحثون إلى أن دعم النمو المعرفي للأطفال يتطلب الجمع بين الأنشطة البدنية والتجارب التعليمية والمحفزات الذهنية، بما فيها الاستخدام الهادف للأجهزة الرقمية، دون تحويل النتائج إلى مبرر لزيادة ساعات الجلوس أمام الشاشات.