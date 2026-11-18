يُعد نقص الحديد من أكثر حالات نقص العناصر الغذائية انتشاراً حول العالم، إذ يؤثر في نحو ملياري شخص، فيما قد تمر الإصابة به أشهر أو حتى سنوات قبل اكتشافها؛ نظراً لتشابه أعراضه مع مشكلات صحية أخرى.

ويلعب الحديد دوراً حيوياً في العديد من وظائف الجسم؛ من بينها إنتاج الطاقة ودعم جهاز المناعة والمساهمة في النمو وإصلاح الخلايا وتنظيم عمليات حيوية متعددة. وعندما ينخفض مخزونه، قد تظهر أعراض مثل الإرهاق المستمر، وضيق التنفس، وخفقان القلب، والصداع، وصعوبة التركيز، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بفقر الدم إذا لم يتم العلاج.

وتتنوع أسباب نقص الحديد، وتشمل النمو السريع لدى الأطفال، وفقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، وارتفاع الاحتياج خلال الحمل، والنزيف البطيء في الجهاز الهضمي لدى بعض كبار السن، إضافة إلى سوء التغذية أو الإصابة بحالات التهابية مزمنة تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

ويعتمد التشخيص الدقيق على فحوصات الدم، خصوصاً قياس مستوى بروتين (الفيريتين) المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم، حيث يُعد انخفاضه مؤشرًا مهمًا على وجود نقص في المخزون.

ولتعويض النقص، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالحديد يشمل اللحوم الحمراء والبقوليات والخضراوات الورقية والحبوب المدعمة، مع الحرص على تناول مصادر (فيتامين سي) مثل البرتقال والحمضيات لتعزيز امتصاص الحديد. كما قد يلجأ الأطباء إلى وصف مكملات الحديد عند الحاجة، بينما تُستخدم حقن الحديد الوريدية في الحالات الشديدة أو عندما لا يحقق العلاج الفموي النتائج المطلوبة.

ويحذر المتخصصون من بعض العادات التي قد تعيق امتصاص الحديد، مثل تناول المكملات مع الكالسيوم أو شرب الشاي والقهوة بالتزامن معها، إذ يُفضل تناول الحديد على معدة فارغة أو بعد الطعام بساعتين لتحقيق أقصى استفادة.

ورغم توافر وسائل فعّالة لتعويض نقص الحديد، تبقى استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة الخطوة الأهم لتحديد السبب الأساسي ووضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.