دعت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية مستخدمي لغة البرمجة «جافا» (Java) إلى تثبيت التحديثات الأمنية بشكل عاجل، عقب اكتشاف ثغرات خطيرة قد تسمح للمهاجمين الإلكترونيين بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد أو التسبب في تعطل الأنظمة المستهدفة، ما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الحكومية والمالية والعسكرية.

وفي مؤشر على خطورة الموقف، عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا، مساء (الثلاثاء)، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الثغرات المكتشفة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

وتُعد لغة «جافا» من لغات البرمجة واسعة الانتشار، إذ تُستخدم في تشغيل وتطوير أنظمة معلومات حيوية لدى المؤسسات الحكومية والشركات والقطاع المصرفي، فضلًا عن بعض الأنظمة المستخدمة في المؤسسات العسكرية، كما تتوافر من خلال شركة «أوراكل» ومجموعات تطوير مفتوحة المصدر.

تحذير أمريكي من ضرورة تثبيت التحديثات فورًا

من جانبها، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية تحذيرًا أمنيًا دعت فيه إلى معالجة الثغرات المكتشفة وتثبيت التصحيحات البرمجية دون تأخير، نظرًا للمخاطر التي قد تترتب على استغلالها.

ولم تربط الوكالة الأمريكية هذه الثغرات بأي من الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، مؤكدة بذلك ضرورة التعامل مع المشكلة باعتبارها تهديدًا أمنيًا يستوجب إجراءات وقائية عاجلة.

وفي السياق ذاته، أصدرت شركة «أوراكل» تحديثًا أمنيًا لمجموعة تطوير لغة Java (JDK)، يوم 17 نوفمبر، يتضمن إصلاحات للثغرات المكتشفة.

كوريا الجنوبية الأكثر عرضة للمخاطر بسبب انتشار «جافا»

وتبرز كوريا الجنوبية باعتبارها إحدى الدول الأكثر اعتمادًا على لغة Java، وهو ما يزيد من أهمية التحذيرات الأمنية الصادرة بشأنها، خاصة في ظل انتشار استخدامها داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وبحسب دراسة أجرتها شركة عالمية متخصصة في أدوات تطوير البرمجيات، بلغت حصة لغة Java نحو 53% من إجمالي استخدام لغات البرمجة في كوريا الجنوبية، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 30%.

كما أظهرت دراسة حكومية صدرت العام الماضي أن نسبة استخدام Java في أنظمة المعلومات التابعة للقطاع العام الكوري وصلت إلى 72% من إجمالي استخدام لغات البرمجة، ما يعكس مدى اعتماد المؤسسات الحكومية عليها.

وأشارت البيانات إلى أن الصين وألمانيا تأتيان أيضًا ضمن الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في استخدام هذه اللغة.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، بالتعاون مع وكالة الإنترنت والأمن الكورية، الأربعاء، المؤسسات العامة والشركات الخاصة إلى تثبيت التحديثات الأمنية بصورة عاجلة، لتقليل احتمالات استغلال الثغرات واختراق أنظمتها.

مخاوف متزايدة من الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن الأمن السيبراني، بالتزامن مع التسارع الكبير في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهور حوادث مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، إلى جانب تزايد الأعطال التقنية التي طالت خدمات رقمية ومؤسسات كبرى خلال الأيام الماضية.

وتشير شركات متخصصة في الأمن السيبراني إلى رصد حالات يستخدم فيها قراصنة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ أعداد كبيرة من محاولات الاختراق بصورة متزامنة، الأمر الذي يزيد من تعقيد مواجهة التهديدات الرقمية.

وكانت مجموعة من المواقع الحكومية والتجارية حول العالم قد تعرضت الشهر الماضي للتوقف الاحترازي، عقب الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة في تشغيل أجزاء واسعة من الإنترنت، وهو ما أعقبه رصد ملايين محاولات الاختراق.

كما شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الاضطرابات التقنية، شملت تعطل عدد من خدمات شركة «مايكروسوفت»، بما فيها خدمات البريد الإلكتروني، إلى جانب توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة لمدة 4 ساعات ونصف تقريبًا، ومشكلة برمجية لدى بنك «جيه بي مورجان تشيس» أثرت على بعض الخدمات المصرفية.

ارتفاع الحوادث السيبرانية يثير قلق شركات التأمين

وفي مؤشر إضافي على تصاعد المخاطر، أعلنت شركة التأمين «مارش» أن عملاءها أبلغوا عن 105 حوادث سيبرانية خلال النصف الثاني من أكتوبر، وهو ما يزيد على ضعف الحوادث المسجلة خلال النصف الثاني من مايو، والتي بلغت 48 حادثة.

ورغم هذه المؤشرات، قللت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من احتمالات وجود مشكلة أمنية شاملة تقف وراء الأعطال المتلاحقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي، إن تكرار هذه الحوادث أمر يثير القلق، لكنه شدد على أنها غير مرتبطة ببعضها البعض.

وأضاف روبيو، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): «نحن لسنا تحت هجوم ممنهج».

اليابان تتحرك لمواجهة مخاطر الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، أعلنت اليابان في أواخر الشهر الماضي اعتزامها تشكيل فريق متخصص لمحاكاة الهجمات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة التكنولوجية وتحديد الثغرات قبل أن يتمكن المهاجمون من استغلالها.

وتعكس هذه التحركات تزايد الاهتمام الدولي بتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية، في ظل اتساع الاعتماد على الأنظمة البرمجية في إدارة الخدمات الحكومية والمالية والعسكرية، وتصاعد التحديات المرتبطة بتطور أدوات الهجوم الإلكتروني.