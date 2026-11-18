نجت شابة من الموت اختناقاً خلال مشاركتها في مسابقة لتناول الطعام بأحد المطاعم في العاصمة التركية أنقرة، بعدما لم ينتبه منظم المسابقة إلى تعرضها للاختناق.

وأظهر مقطع فيديو الشابة وهي تخوض تحدياً لتناول 20 قطعة من وجبة «الميديه» خلال دقيقة واحدة، وهي عبارة عن بلح البحر المحشو بالأرز. وبينما كانت تواصل تناول الطعام، توقفت فجأة وبدت عليها علامات الاختناق.

في المقابل، واصل صاحب المطعم الحديث عبر مكبر الصوت، معتقداً أنها توقفت لابتلاع الطعام المتراكم في فمها. ومع انتباه الحاضرين إلى الموقف، حاول أحدهم مساعدتها بتقديم زجاجة ماء، لكن المحاولة لم تفلح، قبل أن تتدخل شابة أخرى من خلفها وتنقذها باستخدام مناورة «هيمليك».

وأوضح صاحب المطعم أنه كان منشغلاً بالحديث إلى المشاركين والحاضرين، ولم يلحظ تعرضها للاختناق، ما عرّضه لاتهامات بالإهمال.

وفي مفارقة لافتة، كشف أن الشابة عادت بعد أيام للمشاركة في المسابقة مجدداً، لكنها لم تتمكن هذه المرة من اجتياز التحدي.

وأعادت الواقعة الجدل حول مخاطر مسابقات تناول الطعام، وما قد تسببه من أضرار صحية تصل إلى الاختناق.