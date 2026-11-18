شهدت سواحل بحر إيجة في تركيا حادثا مأساويا، بعدما سقطت حافلة ركاب في المياه إثر وفاة سائقها بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما استدعى تدخلا عاجلا لإنقاذ من كانوا على متنها.

وكانت الحافلة تقل 10 ركاب على أحد الطرق في محافظة باليكسير غربي تركيا، عندما تعرض سائقها باتوهان يافوز (33 عاما) لأزمة قلبية أفقدته السيطرة على المركبة، لتنحرف عن مسارها وتسقط في البحر.

وتمكن أشخاص كانوا في الموقع من إخراج الركاب، بينهم طفل، عبر نوافذ الحافلة، فيما لم تفلح محاولات فرق الإسعاف في إنقاذ السائق، الذي فارق الحياة متأثرا بالأزمة القلبية.