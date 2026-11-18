يتحول الشعور بالعطش من استجابة طبيعية لحاجة الجسم إلى السوائل إلى عرض صحي يستدعي الانتباه، خصوصاً عندما يستمر رغم شرب الماء بكميات كافية، أو يترافق مع كثرة التبول وتغيرات غير معتادة في الوزن والنشاط اليومي.

وتشير الأبحاث الطبية إلى أن العطش المستمر قد يرتبط بارتفاع مستوى السكر في الدم، إذ يؤدي تراكم الغلوكوز إلى زيادة طرح السوائل عبر البول، ما يرفع حاجة الجسم إلى تعويض الماء المفقود.

وتبرز أسباب أخرى للعطش المتكرر، منها الجفاف الناتج عن التعرق أو الإسهال، وبعض الأدوية المدرة للبول، إلى جانب اضطرابات نادرة تؤثر في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم.

ويوضح متخصصون، أن التمييز بين العطش الطبيعي والعطش المرضي، يعتمد على مدة الأعراض وكميات السوائل المستهلكة ومعدل التبول والعلامات المصاحبة، وليس على الشعور بالعطش وحده.

ويستدعي استمرار العطش دون سبب واضح مراجعة الطبيب، خصوصاً إذا صاحبه تبول متكرر، أو فقدان وزن غير مقصود أو إرهاق ملحوظ، إذ تساعد فحوص سكر الدم وتقييم وظائف الجسم في الكشف المبكر عن الأسباب المحتملة.