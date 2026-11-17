شهدت عدة خدمات تابعة لشركة «آبل» الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، اضطرابات تقنية تسببت في صعوبات لدى عدد من المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم واستخدام بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، وسط بلاغات عن مشكلات في تسجيل الدخول والاتصال بالخوادم.

ووفقًا لموقع «9to5Mac» المتخصص في أخبار التقنية، شملت بلاغات المستخدمين خدمات التخزين السحابي «آي كلاود» (iCloud)، ومتجر التطبيقات (App Store)، وخدمة الدفع الإلكتروني (Apple Pay)، إلى جانب خدمات الدعم الفني وتفعيل أجهزة آيفون.



صعوبات في تسجيل الدخول

وأفاد مستخدمون بتسجيل خروجهم بصورة مفاجئة من حسابات «آي كلاود» على أجهزة آيفون وماك، مع ظهور رسائل خطأ عند محاولة تسجيل الدخول مجددًا، تضمنت تعذر التحقق من الحساب أو فشل الاتصال بالخوادم.

وامتدت البلاغات إلى مشكلات في تحميل التطبيقات وتنزيلها من متجر «آبل»، واضطرابات في بعض خدمات الموسيقى وتفعيل الأجهزة، فيما واجه مطورو التطبيقات صعوبات في الوصول إلى منصة «App Store Connect» المخصصة لإدارة التطبيقات ونشرها.



بلاغات عن أعطال متعددة

وأظهرت منصة «داون ديتكتور» المتخصصة في تتبع أعطال الخدمات الرقمية ورود بلاغات تتعلق بعدة خدمات للشركة، في وقت لم تكن فيه صفحة الحالة الرسمية لـ«آبل» تعكس جميع المشكلات المبلغ عنها عند بداية الاضطرابات.

وفي سياق متصل، أظهرت سجلات متابعة الخدمات انتهاء عطل منفصل في خدمة شراء الاشتراكات التابعة للشركة بعد استمراره لأكثر من ثلاث ساعات، دون تأكيد انتهاء جميع المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون.

ولم تتضح الأسباب التقنية وراء الاضطرابات المبلغ عنها، كما لم يصدر رقم رسمي يحدد عدد المستخدمين المتأثرين بها.