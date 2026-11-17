حذّر تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، من مخاطر التعرض لمواد كيميائية موجودة في عدد من المنتجات اليومية، تشمل العبوات البلاستيكية ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال، مشيرًا إلى أن آثار بعضها قد تبدأ قبل الولادة وتؤثر في نمو الدماغ والصحة الإنجابية والتوازن الهرموني.

وأوضح التقرير، الصادر بعنوان «حالة العلم بشأن المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء 2026»، أن هذه المركبات قادرة على التدخل في عمل الهرمونات التي تنظم وظائف أساسية في الجسم، وقد رُصد وجود بعضها في الدم وحليب الأم ودم الحبل السري، ما يشير إلى إمكانية تعرض الأجنة لها خلال الحمل.



مخاطر على النمو والصحة الإنجابية

وكشف التقرير أن أكثر من عقد من الأبحاث العلمية عزز الأدلة التي تربط التعرض لبعض هذه المواد باضطرابات الخصوبة والنمو العصبي ووظائف الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي والمناعة وصحة القلب والأوعية الدموية، مع استمرار وجود فجوات علمية بشأن بعض تأثيراتها.

وأشار إلى أن الأطفال والنساء الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، نظرًا لأهمية التوازن الهرموني خلال مراحل النمو المبكرة، محذرًا من أن بعض التأثيرات قد تستمر لفترات طويلة، وقد تكون غير قابلة للعكس في حالات معينة.



أكثر من 350 ألف مادة ومزيج كيميائي

وبيّن التقرير أن أكثر من 350 ألف مادة كيميائية ومزيج كيميائي مسجلة للإنتاج والاستخدام حول العالم، في حين لم يخضع سوى جزء صغير منها للتقييم من حيث قدرتها على تعطيل عمل الهرمونات.

وتشمل المواد المثيرة للقلق بعض مركبات «البيسفينول» و«الفثالات» المستخدمة في أنواع معينة من البلاستيك والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب مواد أخرى توجد في المبيدات ومستحضرات العناية الشخصية.



دعوات إلى تشديد الرقابة

ودعت المنظمتان إلى تعزيز الاختبارات والرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الاستهلاكية، وتشجيع الشركات على استخدام بدائل أكثر أمانًا، مع إعطاء أولوية لحماية النساء الحوامل والأطفال.

وأكدتا أن المخاطر تختلف بحسب نوع المادة ومستوى التعرض لها وتوقيته، وأن وجود إحدى هذه المركبات في منتج معين لا يعني بالضرورة أن استخدامه يشكل خطرًا صحيًا.