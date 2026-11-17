أثارت الشابة الأردنية حنين الخواجا موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو سردت فيه روايتها بشأن مقتل والدها سعود، متضمنة اتهامات وتساؤلات حول الملابسات التي أحاطت بالقضية وما تلاها من أحداث.

وخلال حديثها، استعادت الخواجا اللحظات الأولى التي علمت فيها بوفاة والدها، مشيرةً إلى أنها استيقظت على خبر مقتله، فيما قالت إن والدتها توجهت إلى الجهات الأمنية لمعرفة ما جرى قبل أن تُبلّغ بالحادثة. وأضافت أن معاناتها لم تتوقف عند فقدان والدها، إذ ذكرت أن والدتها طلبت منها وشقيقاتها مغادرة المنزل، كما اتهمت رجلاً قالت إنه كان على علاقة بوالدتها بالتواصل معها وإبلاغها بوفاة والدها، مدعية أنه لعب دوراً مؤثراً في الأحداث التي أعقبت الجريمة.

وفي المقطع المتداول، عرضت حنين مشاهد قالت إنها توثّق تعرضها للضرب من قبل والدتها، معتبرة أن تلك اللقطات تعكس جانباً من الظروف التي عاشتها بعد مقتل والدها. كما أعربت عن رفضها زواج والدتها لاحقاً من الرجل الذي تتهمه بقتل والدها، وفق روايتها، مؤكدةً أن هذه الخطوة شكّلت بالنسبة لها جرحاً إضافياً بعد خسارة الأب وما أعقب ذلك من خلافات وأزمات عائلية.

وأثارت الخواجا تساؤلات حول تفاصيل القضية، مشيرة إلى واقعة قالت فيها إن الرجل المذكور هدّد والدتها بإعادة فتح الملف، وهو ما دفعها إلى التلميح لوجود أمور لم تُكشف للرأي العام، دون أن تقدم خلال المقطع أدلة تثبت تلك الادعاءات.

ولا تزال التصريحات المتداولة تثير نقاشاً واسعاً على المنصات الاجتماعية، فيما تبقى الاتهامات والادعاءات الواردة في رواية حنين الخواجا ضمن أقوالها الشخصية ما لم تؤكدها أو تثبتها الجهات القضائية المختصة.