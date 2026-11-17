حسمت السلطات المعنية في مصر الجدل حول انتشار بق الفراش في المدارس، بعد موجة من شكاوى أولياء الأمور بشأن الاشتباه في ظهور الحشرة داخل عدد من المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما صاحبها من مخاوف بشأن انتقالها إلى المنازل عبر الملابس والحقائب المدرسية.

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم والصحة نتائج أعمال الفحص والمعاينة، مؤكدة عدم رصد أي حشرات بق الفراش في المدارس التي شملتها أعمال التفتيش، مع اكتشاف أنواع أخرى من الحشرات والتعامل معها بإجراءات التطهير والوقاية، وسط تأكيدات بعدم وجود انتشار وبائي أو حالات مرضية بين الطلاب.

وكانت أثارت شكاوى أولياء الأمور بشأن الاشتباه في انتشار بق الفراش داخل عدد من المدارس المصرية حالة من القلق، مع تداول صور ومناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من وجود الحشرة داخل الفصول وعلى المقاعد الدراسية.

وزارة الصحة تحسم الجدل: لا وجود لبق الفراش في المدارس

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أن فرق الطب الوقائي أجرت معاينات ميدانية للمدارس التي وردت بشأنها شكاوى في القاهرة والجيزة، ولم ترصد أي وجود لحشرات بق الفراش داخل المدارس التي شملها الفحص. وأوضح أن الفرق المختصة رصدت بعض أنواع الحشرات الأخرى في عدد من المدارس، وتعاملت معها باستخدام المطهرات وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتدابير الوقائية اللازمة.

وشدد عبد الغفار على عدم وجود أي مؤشرات على انتشار وبائي أو حالات مرضية منتشرة بين الطلاب، مؤكداً أن نتائج المعاينات لم تثبت وجود بق الفراش، ومطمئناً أولياء الأمور إلى سلامة البيئة المدرسية.

فحص 10 مدارس وتنفيذ إجراءات التطهير

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أن الوزارة رصدت شكاوى بشأن الاشتباه في وجود حشرات داخل عدد من المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تلقت شكاوى بشأن 10 مدارس، ما دفع الوزارة إلى التنسيق الفوري مع وزارة الصحة والسكان، وإرسال فرق الطب الوقائي لإجراء أعمال الفحص والمعاينة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 12 و13 و14 نوفمبر.

وأضاف أن أعمال الرش والتطهير والإجراءات الوقائية نُفذت بالمدارس محل الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع البلاغات التي تتعلق بسلامة الطلاب والعاملين. وفي تصريحات تلفزيونية، طمأن زلطة أولياء الأمور، مؤكداً أن نتائج الفحص أظهرت أن المدارس التي شملتها المعاينات آمنة، ولا يوجد خطر على الطلاب وفق نتائج الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة.

هل يعني رشّ المدارس ثبوت وجود بق الفراش؟

وأثار إعلان تنفيذ أعمال الرش والتطهير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تعني التأكد من وجود بق الفراش داخل المدارس.

وتشير التصريحات الرسمية إلى أن التطهير جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والاستجابة لشكاوى أولياء الأمور، وليس دليلاً على ثبوت انتشار الحشرة، إذ أكدت وزارة الصحة عدم العثور على بق الفراش خلال أعمال المعاينة، مع رصد حشرات أخرى في بعض المواقع والتعامل معها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول استغاثات تطالب وزارة التربية والتعليم بتعميم أعمال الرش والتطهير على المدارس، وسط مخاوف من انتقال الحشرات إلى المنازل، ومطالبات بإعلان خطة واضحة للتعامل مع الشكاوى.

كيف ينتقل بق الفراش من المدرسة إلى المنزل؟

يمكن أن تنتقل حشرة بق الفراش من مكان إلى آخر عبر الملابس والحقائب والأحذية والمفروشات، فضلاً عن الأثاث المستعمل وحقائب السفر. ولا يرتبط ظهورها بالضرورة بضعف النظافة، إذ يمكن أن توجد في أماكن مختلفة بصرف النظر عن مستوى نظافتها.

إجراءات لحماية الأطفال من بق الفراش

لتقليل احتمالات انتقال الحشرة عبر المتعلقات الشخصية، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

- فحص الحقائب المدرسية: الاهتمام بالجيوب الداخلية والسحابات والثنيات، خاصة عند وجود بلاغات مؤكدة عن إصابة.

- تخصيص مكان للحقيبة: تجنب وضعها على الأسرة والأرائك، وتخصيص مكان منفصل لها داخل المنزل.

- فحص الملابس: مراجعة الملابس بعد العودة من المدرسة وعدم وضعها مباشرة على المفروشات عند وجود اشتباه.

- استخدام الحرارة: غسل الملابس والمفروشات المناسبة وتجفيفها بحرارة مرتفعة، إذ تساعد الحرارة على القضاء على الحشرات.

- تنظيف الحقائب: فحص الحقيبة وتنظيفها وفق تعليمات الشركة المصنعة.

- عدم تبادل الأغراض: تجنب مشاركة الملابس والحقائب والمتعلقات القماشية الشخصية.

- تقليل الأغراض غير الضرورية: عدم إرسال ألعاب قماشية أو مفروشات إضافية إلى المدرسة دون حاجة.

كيف تكتشفين وجود بق الفراش في المنزل؟

هناك علامات يمكن أن تشير إلى وجود الحشرة، أبرزها: بقع دم صغيرة على أغطية الأسرة والمفروشات، ونقاط داكنة تشبه بقع الحبر على المراتب وثنياتها، والعثور على حشرات بنية صغيرة أو بقايا جلودها، بالإضافة إلى لدغات جلدية مصحوبة بالحكة، خاصة بعد النوم. لكن لا يمكن الاعتماد على اللدغات وحدها لتأكيد الإصابة، لأنها قد تتشابه مع آثار لدغات حشرات أخرى، كما أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم علامات جلدية واضحة.

هل ينقل بق الفراش الأمراض إلى الأطفال؟

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية؛ منها الأمريكية، لا يُعرف أن بق الفراش ينقل الأمراض إلى الإنسان، لكنه قد يسبب الحكة وتهيج الجلد واضطرابات النوم، وقد تؤدي الحكة المستمرة إلى التهابات جلدية ثانوية نتيجة خدش مواضع اللدغات.

وفي حالة اكتشاف الحشرة بالمنزل، يُنصح بعزل الملابس والمفروشات المشتبه بها داخل أكياس محكمة، وغسل وتجفيف القطع المناسبة بحرارة مرتفعة، مع فحص المراتب والأثاث والاستعانة بمتخصصين في مكافحة الحشرات عند الحاجة، كما تحذر وكالة حماية البيئة الأمريكية من الاستخدام العشوائي للمبيدات، خاصة على مراتب الأطفال وملابسهم والأماكن التي يلامسونها.