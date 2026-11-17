حذّر برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة التابعان للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من تفاقم أزمتي الجوع والمأوى في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ما يهدد بتدهور الأوضاع المعيشية لملايين الفلسطينيين.

وأوضح البيان المشترك أن أكثر من 1.7 مليون شخص ما زالوا نازحين داخل القطاع، فيما يواجه نحو 1.4 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 1.98 مليون شخص إلى مساعدات في مجال المأوى، وسط تزايد الأضرار التي تلحق بالخيام ومراكز الإيواء بسبب الأمطار والفيضانات.



تضرر 40 ألف مأوى

وكشفت المنظمتان أن ما لا يقل عن 40 ألف مأوى إضافي تعرضت للتضرر أو الدمار منذ بداية نوفمبر الجاري، مشيرتين إلى أن أكثر من نصف مواقع النزوح البالغ عددها 1700 موقع تقع في مناطق معرضة للفيضانات، ما يزيد المخاطر على الأسر النازحة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأكدتا أن نقص التمويل أجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص المساعدات الغذائية، بما في ذلك تقديم الوجبات الساخنة يومًا بعد يوم بدلًا من تقديمها يوميًا، إلى جانب خفض المساعدات النقدية والطرود الغذائية.



تحذيرات من اتساع أزمة الجوع

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 1.9 مليون شخص، يمثلون 90% من سكان غزة، قد يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2026، إذا لم تستمر المساعدات الإنسانية بالمستويات المطلوبة.

ودعت المنظمتان إلى توفير تمويل عاجل وتسريع دخول مستلزمات الإيواء والتدفئة والوقود والمعدات الضرورية، مؤكدتين أن استمرار نقص الإمدادات يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.