تحولت شكوى شابة مصرية من تضخم مستمر في منطقة البطن إلى اكتشاف طبي غير متوقع، بعدما تبيّن أن ما اعتقدت أنه مجرد (كرش) لم يكن سوى ورم ضخم على المبيض الأيسر، وصل حجمه إلى ما يشبه كرة سلة كبيرة وبلغ وزنه 15 كيلوغراماً.

وروت ندى تفاصيل تجربتها عبر مقاطع فيديو نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها أمضت وقتاً طويلاً في محاولة التخلص مما ظنته دهوناً متراكمة، عبر ممارسة الرياضة يومياً واتباع نظام غذائي، إلا أن بطنها واصل التضخم رغم انخفاض وزنها.

وبدأت معاناتها الصحية مع ظهور أعراض متفرقة شملت آلاماً في الظهر وشعوراً سريعاً بالشبع ونوبات إغماء متكررة، ما دفعها إلى مراجعة أطباء وإجراء فحوص عدة، قبل أن يُشخَّص وضعها في البداية على أنه قولون عصبي دون تحسن يُذكر.

ومع استمرار الأعراض، قررت السفر إلى لبنان للحصول على تقييم طبي جديد، حيث أظهر تصوير مقطعي للبطن وجود كتلة ضخمة مرتبطة بالمبيض الأيسر، بلغ قطرها نحو 37 سنتيمتراً، وامتدت إلى أعلى البطن مع ضغطها على أعضاء محيطة.

وأشارت الفحوص الإضافية إلى أن الورم قد يكون من النوع الحدّي، وهو تصنيف يقع بين الأورام الحميدة والسرطانية، فيما استلزم تحديد طبيعته النهائية إخضاع الأنسجة للفحص المخبري بعد الاستئصال. وعقب إحالتها إلى جراح متخصص، فضّلت ندى العودة إلى مصر لإجراء العملية الجراحية بالقرب من أسرتها، حيث استغرقت الجراحة نحو أربع ساعات تم خلالها استئصال الورم والمبيض الأيسر، إضافة إلى إزالة كيس من المبيض الأيمن مع الحفاظ عليه.

وبعد نجاح العملية، تبيّن أن وزن الورم بلغ 15 كيلوغراماً، فيما قضت ندى عشرة أيام تحت الرعاية الطبية قبل مغادرة المستشفى واستكمال مرحلة التعافي، في قصة أثارت تفاعلاً واسعاً بسبب غرابة التشخيص وحجم الورم الذي ظل مختفياً خلف ما ظنته مجرد (كرش).