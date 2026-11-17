توفي ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، المعروف بلقب (زعيم الزعماء) وأحد أبرز أباطرة المخدرات في تاريخ المكسيك، عن عمر ناهز 80 عاماً، منهياً فصلاً امتد لعقود من النفوذ الإجرامي الذي جعل اسمه مرادفاً لإمبراطوريات التهريب والحروب الدامية بين الكارتلات.

وجاءت وفاة غاياردو داخل أحد المستشفيات المكسيكية بعد سنوات من التدهور الصحي، عقب مسيرة بدأت في أجهزة إنفاذ القانون وانتهت بقيادة واحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات في القارة الأمريكية.

وبدأ الرجل حياته المهنية شرطياً، كما عمل حارساً شخصياً لحاكم ولاية سينالوا، قبل أن ينتقل إلى عالم الجريمة المنظمة ويؤسس خلال ثمانينيات القرن الماضي كارتل غوادالاخارا، الذي تحول إلى مركز رئيسي لتهريب المخدرات عبر الحدود.

واعتمد غاياردو في توسيع نفوذه على شبكة واسعة من الرشاوى والتحالفات وعمليات النقل الجوي، إلى جانب علاقات مع كبار مهربي الكوكايين في كولومبيا، ما مكنه من بناء واحدة من أكبر منظومات التهريب في المنطقة.

وضمت الشبكة التي قادها أسماء بارزة برزت لاحقاً في عالم الجريمة المنظمة، من بينها خواكين (إل تشابو) غوزمان، فيما شكل اغتيال العميل الأمريكي إنريكي كامارينا والطيار المكسيكي ألفريدو زافالا عام 1985 نقطة تحول مفصلية أدت إلى تصاعد الضغوط الأمريكية على الكارتل.

وفي عام 1989، ألقت السلطات القبض على غاياردو خلال عملية أمنية خاطفة لم تستغرق سوى دقائق معدودة ومن دون إطلاق نار، قبل أن تتم إدانته لاحقاً بالتورط في القضية، بينما ظل ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وأدى سقوطه إلى تفكك كارتل غوادالاخارا وظهور تنظيمات جديدة تقاسمت مناطق النفوذ؛ كان أبرزها كارتل سينالوا الذي أصبح لاحقاً أحد أقوى الكارتلات في العالم.

وخلال سنواته الأخيرة، عانى غاياردو من مشكلات صحية متفاقمة شملت فقدان البصر في إحدى عينيه، كما تعثرت محاولاته للحصول على الإقامة المنزلية، ليقضي ما يقارب 37 عاماً خلف القضبان قبل أن تنتهي رحلته بالوفاة.

ورغم رحيل (زعيم الزعماء)، فإن الإرث الذي خلفه لا يزال حاضراً في المشهد الأمني المكسيكي، حيث ساهمت الشبكات التي أسسها في ولادة كارتلات جديدة وإشعال صراعات دامية امتدت آثارها لعقود.