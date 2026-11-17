تتحول الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ إلى معاناة يومية لدى بعض الأشخاص، عندما يشعرون بتيبس في مفاصل اليدين أو الركبتين وصعوبة في تحريكها، قبل أن تتحسن الحركة تدريجياً، وهي أعراض قد تساعد مدتها وطبيعتها في التمييز بين الاضطرابات المفصلية المختلفة.

وتشير أبحاث أمراض الروماتيزم إلى أن التيبس الصباحي يرتبط أحياناً بالتهابات المفاصل، خصوصاً التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي قد يسبب ألماً وتورماً وتيبساً يستمر لفترات أطول، مقارنة ببعض التغيرات التنكسية المرتبطة بخشونة المفاصل.

ويوضح متخصصون، أن استمرار التيبس لأكثر من 30 إلى 60 دقيقة قد يثير الاشتباه في وجود التهاب مفصلي، خصوصاً عندما يصاحبه تورم أو سخونة في المفاصل، إلا أن مدة التيبس وحدها لا تكفي لتحديد التشخيص.

وتتداخل عوامل أخرى، منها قلة الحركة أثناء النوم والتقدم في العمر وبعض الاضطرابات العضلية، مع الشعور بالتيبس عند الاستيقاظ.

ويؤكد الأطباء، أهمية التقييم المبكر عند استمرار الأعراض أو تكرارها، إذ يساعد تحديد السبب وبدء العلاج المناسب على المحافظة على وظيفة المفاصل والحد من المضاعفات المحتملة.