فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة مالية قدرها 805 ملايين يورو على شركة «ميتا»، على خلفية مخالفات تتعلق بخصوصية مستخدمي تطبيق «فيسبوك» على الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد»، في قرار يعيد تسليط الضوء على حدود وصول التطبيقات إلى البيانات الشخصية.

وبحسب القرار، ارتبطت المخالفات بإمكانية وصول إحدى ميزات التطبيق إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على أجهزة المستخدمين، دون الحصول على موافقة محددة تتيح معالجة هذه البيانات.

وأمهلت الهيئة الإيطالية الشركة 60 يوماً لتعديل الميزة محل المخالفة، بما يتوافق مع متطلبات حماية البيانات، فيما أعلنت «ميتا» اعتزامها الطعن في القرار.

ويبرز حجم الغرامة تشدد الجهات التنظيمية الأوروبية في التعامل مع الممارسات المرتبطة بجمع المعلومات الشخصية، خصوصاً البيانات التي يحتفظ بها المستخدمون على أجهزتهم الخاصة.

كما تثير القضية تساؤلات بشأن الصلاحيات التي تحصل عليها التطبيقات، ومدى وضوح الموافقات التي يمنحها المستخدمون عند استخدام الخدمات الرقمية.

ويأتي القرار، في ظل استمرار التدقيق التنظيمي في سياسات الخصوصية لدى شركات التقنية الكبرى، مع تنامي المطالب بتعزيز الشفافية ومنح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية.