أعادت خبيرة متخصصة في العلاقات الزوجية الجدل حول طبيعة العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، بعدما رجحت أنهما يعيشان حالة من التباعد العاطفي، مستندةً إلى محدودية ظهورهما معاً خلال الأشهر الأخيرة وتراجع حضور السيدة الأولى في مناسبات عامة عدة.

وتزوج ترمب وميلانيا عام 2005، إلا أن غيابها الملحوظ عن عددٍ من الفعاليات الرسمية خلال العام الجاري، إلى جانب ندرة ظهورها في البيت الأبيض، فتح باب التكهنات مجدداً بشأن وجود توترات داخل العلاقة الزوجية.

وقالت المعالجة النفسية المتخصصة في العلاقات تيري ديماتيو، في تصريحات لصحيفة (ذا آيريش ستار): إن ديناميكيات بعض العلاقات التي يكون أحد طرفيها ذا سمات نرجسية قد تتغير مع الوقت، مشيرة إلى أن نظرة الشريك إلى الطرف الآخر قد تنتقل من اعتباره داعماً وحليفاً إلى اعتباره مصدر تهديد أو تحدٍ.

وأوضحت أن تراجع التقارب العاطفي لا يعني بالضرورة اقتراب الزوجين من الطلاق، إذ يمكن أن تستمر بعض الزيجات بصورة رسمية أو اجتماعية رغم ضعف الروابط العاطفية بين الطرفين.

وتطرقت ديماتيو إلى مزاعم سبق أن نقلها الكاتب مايكل وولف بشأن محدودية التواصل بين ترمب وميلانيا، وإقامتهما في غرف نوم منفصلة، معتبرة أن هذه المؤشرات قد تعكس طبيعة معينة للعلاقة، لكنها لا تمثل دليلاً قاطعاً على وجود أزمة زوجية، لأن النوم في غرف منفصلة قد يرتبط بأسباب متعددة.

وكان وولف قد ذكر عبر منصته (هاول) أن العلاقة بين الزوجين ربما وصلت إلى إحدى أكثر مراحلها تعقيداً منذ قضية الممثلة ستورمي دانييلز، لافتاً إلى أن بعض العاملين في البيت الأبيض ينظرون إلى ميلانيا بوصفها شخصية مطلعة على جوانب خاصة من حياة الرئيس.

واختتمت المعالجة النفسية حديثها بالإشارة إلى أن الحفاظ على الصورة العامة للزواج قد يكون أولوية لدى بعض الأزواج أكثر من طبيعة العلاقة نفسها، متسائلة عما إذا كانت العلاقة بين ترمب وميلانيا تستند أساساً إلى رابط عاطفي متبادل أم إلى اعتبارات أخرى فرضتها السنوات الماضية.