يتجه كثيرون إلى المكملات الغذائية بحثاً عن ليلة هادئة بعيداً عن الأرق واضطرابات النوم، ويبرز المغنيسيوم والزنك بين أكثر الخيارات شيوعاً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أكثر فاعلية في تحسين النوم؟

ويؤدي كلٌّ من المعدنين دوراً مهماً في العمليات الحيوية المرتبطة بالنوم، إلا أن الأبحاث لم تحسم حتى الآن أفضلية أحدهما بشكل قاطع، إذ تختلف النتائج تبعاً لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الشخص ومستويات هذه العناصر في جسمه.

ويُعرف المغنيسيوم بدوره في تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء الجسدي والنفسي، كما يساهم في تنظيم إفراز هرمونات وناقلات عصبية مرتبطة بالنوم؛ من بينها الميلاتونين وحمض غاما أمينوبيوتيريك (GABA). ولهذا السبب تشير دراسات إلى أنه قد يساعد في تقليل الوقت اللازم للخلود إلى النوم وتحسين جودته وإطالة مدته، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون نقصاً في مستوياته.

أما الزنك، فيرتبط بدور مختلف نسبياً، إذ يساهم في تنظيم إنتاج السيروتونين والميلاتونين، إلى جانب تأثيره في دورة النوم واليقظة داخل الدماغ. وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من الزنك غالباً ما ينامون بصورة أفضل، ويشعرون بانتعاش أكبر عند الاستيقاظ، فضلاً عن تحسُّن جودة النوم العميق.

وعند المقارنة بينهما، يرى مختصون أن المغنيسيوم قد يكون الخيار الأنسب لمن يعانون صعوبة الاسترخاء أو يجدون مشقة في بدء النوم، بينما قد يكون الزنك أكثر فائدة لمن ينامون لساعات كافية لكنهم يستيقظون دون شعور بالراحة أو الانتعاش. ورغم ذلك، لا توجد حتى الآن دراسات مباشرة تقارن بين المعدنين لتحديد أيهما أكثر فاعلية، ما يجعل اختيار المكمل المناسب مرتبطاً بحالة كل شخص واحتياجاته الصحية.

ويؤكد الخبراء أن معرفة مستويات المغنيسيوم والزنك في الجسم قد تساعد على اتخاذ القرار الصحيح، إذ إن الاستفادة الأكبر غالباً ما تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون نقصاً في أحد المعدنين. كما أن تناول المكملات لا يخلو من بعض الآثار الجانبية؛ فالمغنيسيوم قد يسبب الغثيان أو الإسهال واضطرابات المعدة عند بعض الأشخاص، خاصة عند تجاوز الجرعات الموصى بها. وينطبق الأمر ذاته على الزنك، الذي قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى مشكلات هضمية أو تأثيرات غير مرغوبة في التوازن الغذائي للجسم.

ويشدد المتخصصون على أن المكملات الغذائية ليست الحل الوحيد لتحسين النوم، إذ تظل العادات اليومية الصحية؛ مثل الالتزام بمواعيد نوم ثابتة، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، من أكثر الوسائل فاعلية للحصول على راحة ليلية أفضل ونوم أكثر جودة.

