كشف باحثون عن دور غير متوقع للفركتوز، أحد أكثر أنواع السكر انتشاراً في الأغذية والمشروبات، بعدما أظهرت دراسة حديثة أنه قد يسهم في تحفيز انتشار الخلايا السرطانية ودفعها إلى مغادرة الورم الأصلي وتكوين بؤر جديدة في الجسم.

ونُشرت النتائج في دورية Nature Aging، حيث ركزت الدراسة على سرطان المبيض العدواني، وكشفت أن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي لا تصبح خاملة بالكامل كما كان يُعتقد، بل تواصل التأثير في البيئة المحيطة بها عبر إفراز مواد كيميائية من بينها الفركتوز.

وأوضح الباحثون أن هذه الخلايا الناجية، رغم توقفها عن الانقسام، تظل نشطة بيولوجياً وتطلق إشارات تؤثر في الخلايا السرطانية المجاورة. وأظهرت النتائج أن الفركتوز يؤدي دوراً بارزاً في هذه العملية، إذ يحفز الخلايا الأخرى على الانفصال عن الورم والانتشار إلى مناطق جديدة.

ويُمثل انتشار سرطان المبيض داخل تجويف البطن أحد أخطر مراحل المرض، إذ يرتبط بمعظم الوفيات الناجمة عنه، ما دفع العلماء إلى التركيز على فهم الآليات التي تمنح الخلايا السرطانية القدرة على الهجرة وتشكيل أورام جديدة.

واعتمد الفريق البحثي على تجارب فصلت الخلايا الناجية من العلاج الكيميائي عن المواد التي تفرزها، ليتبين أن هذه المواد وحدها كانت كافية لتعزيز انتشار السرطان في النماذج ما قبل السريرية، الأمر الذي قاد الباحثين إلى تحديد الفركتوز بوصفه العامل الأكثر تأثيراً في هذه الظاهرة.

ووفق الدراسة، لا يقتصر دور الفركتوز على كونه مصدراً للطاقة، بل يمكن أن يعمل كإشارة كيميائية تدفع الخلايا السرطانية المجاورة إلى اكتساب خصائص تجعلها أكثر استعداداً للانتشار.

كما أظهرت التجارب أن المستويات المرتفعة من الفركتوز، المشابهة لتلك الموجودة في بعض المشروبات المحلاة، قد تنشط المسارات المرتبطة بانتشار السرطان حتى في غياب العلاج الكيميائي، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث لفهم تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات على سلوك الأورام.

وفي محاولة لتفسير الآلية الكامنة وراء هذا التأثير، توصل الباحثون إلى أن الفركتوز يقلل إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية المجاورة. وعلى الرغم من السمعة السلبية للكوليسترول، فإنه يؤدي وظائف أساسية داخل الخلايا؛ أبرزها الحفاظ على تماسكها واستقرار بنيتها.

وبيّنت النتائج أن انخفاض مستويات الكوليسترول يُضعف الروابط التي تُبقي الخلايا السرطانية متماسكة، وهي روابط شبّهها الباحثون بـ(الغراء البيولوجي). ومع تراجع هذه الروابط، تصبح الخلايا أكثر قدرة على الانفصال عن الورم الأصلي والانتقال إلى مواقع أخرى داخل الجسم.

كما دفعت هذه النتائج العلماء إلى دراسة تأثير عقاقير الستاتين المستخدمة لخفض الكوليسترول، حيث أظهرت التجارب الأولية أنها قد تؤثر بدورها في قوة الترابط بين الخلايا السرطانية. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تزال ضمن مرحلة الدراسات ما قبل السريرية ولم تُختبر بعد على البشر.

ورغم أن البحث ركز على سرطان المبيض، فإن الفريق العلمي رجّح أن الآلية نفسها قد تكون موجودة في سرطانات أخرى؛ مثل سرطان البنكرياس والقولون والكبد، ما قد يمنح هذا الاكتشاف أهمية تتجاوز نوعا واحداً من الأورام إلى فهم أوسع لآليات انتشار السرطان في الجسم.