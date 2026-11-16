تحول جسم بدا للوهلة الأولى وكأنه حبل داخل حقيبة سفر إلى مفاجأة غير متوقعة أربكت إجراءات التفتيش في مطار أونتاريو الدولي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما تبين أنه ثعبانان حيان أخفاهما أحد المسافرين بين أمتعته.

وبدأت الواقعة خلال عمليات الفحص الروتينية للحقائب المشحونة، عندما لفت انتباه موظفي إدارة أمن النقل وجود غطاء وسادة أخضر داخل إحدى الحقائب. وأثناء التدقيق، لاحظ العاملون جسماً بدا كأنه حبل ملتف، قبل أن يكتشفوا أنه كائن حي.

وقال أحد موظفي الأمن إنه سارع إلى طلب الدعم فور إدراكه طبيعة الجسم الموجود داخل الحقيبة، فيما أكدت مشرفة الموقع أنها شعرت بحركة غريبة من داخل الأمتعة أثناء الفحص، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية فورية.

وعقب إبلاغ الجهات المختصة، حضرت شرطة المطار وفرق الأمن إلى الموقع، ليتبين وجود ثعبانين داخل الحقيبة، أحدهما من فصيلة الأفاعي المجلجلة السامة، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى تعليق عمليات التفتيش مؤقتاً لضمان سلامة الموظفين والمسافرين.

وتم نقل الحقيبة إلى منطقة آمنة داخل المطار، حيث جرى العثور على صاحبها. وأوضح المسافر أن الثعبانين من الحيوانات الأليفة التي يملكها، مشيراً إلى أنه سبق أن سافر برفقتهما عبر شركات طيران أخرى.

وفي نهاية الواقعة، أخرج المسافر الثعبانين من الحقيبة وسلمهما إلى أحد أفراد أسرته الذي لم يكن ضمن الرحلة، قبل أن تستكمل الجهات المختصة إجراءات التفتيش وتسمح له بمواصلة سفره.

وأشادت إدارة أمن النقل بسرعة تعامل موظفيها مع الموقف والتزامهم بإجراءات السلامة، مؤكدة أن الحادثة انتهت من دون تسجيل أي إصابات أو حوادث عض، فيما دعت المسافرين إلى التحقق مسبقاً من ضوابط نقل الحيوانات الأليفة والإفصاح عنها قبل السفر.

ووصف أحد موظفي الأمن ما جرى بأنه من أغرب المواقف التي صادفها خلال سنوات عمله، في واقعة حولت تفتيشاً اعتيادياً إلى مشهد استثنائي داخل أحد أكثر مرافق السفر ازدحاماً.