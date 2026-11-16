تحولت شرارة يُشتبه بانطلاقها من شاحن هاتف محمول موصول بالكهرباء إلى مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما اندلع حريق داخل منزل في محافظة المنوفية المصرية، لينتهي برحيل طفلين شقيقين متأثرين بإصاباتهما البالغة.

وشهدت قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية اندلاع النيران داخل إحدى غرف منزل الأسرة، ما أسفر عن إصابة الطفلة روضة (5 أعوام) وشقيقها أحمد بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، بينما نُقل الطفلان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الحريق بدأ نتيجة خلل كهربائي يُرجح أنه وقع في شاحن هاتف محمول كان متصلاً بمصدر الكهرباء داخل الغرفة، ما أدى إلى اشتعال محتوياتها وانتشار النيران بسرعة.

ولم تنجُ الطفلة روضة من آثار الحروق التي تعرضت لها، إذ فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما واصل شقيقها أحمد تلقي العلاج ومحاولة مقاومة تداعيات الحريق لأيام، قبل أن يتوفى لاحقاً متأثراً بحروقه البالغة.

وأثار رحيل الشقيقين حالة واسعة من الحزن والأسى بين أهالي القرية، الذين شيعوا جثمانيهما إلى مثواهما وسط مشاعر صادمة لفصول المأساة التي بدأت بحريق داخل غرفة وانتهت بفقدان طفلين من أسرة واحدة.

وعقب الواقعة، حررت الجهات المختصة محضراً بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق، مع انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وفحص آثاره واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

