بين قصة إنسانية مؤثرة وأخرى لا تستند إلى أدلة، عاد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى واجهة الجدل عبر صور متداولة تزعم نجاحه في العثور على سيدة كانت تقدم له وجبات البرغر مجانًا خلال طفولته، قبل أن يكافئها بمنحها قصرًا تقديرًا لموقفها معه.

وتُظهر الصور رونالدو وهو يحتضن سيدة، في مشهد رُوّج له باعتباره لقاءً مؤثرًا بعد سنوات من البحث، إلا أن التحقق من القصة لم يكشف عن أي دليل موثوق يثبت حدوث هذا اللقاء أو تقديم اللاعب هدية بهذه القيمة.

كما لم تصدر أي تصريحات عن رونالدو أو ممثليه تؤكد الرواية، فيما تشير المؤشرات إلى أن الصور المتداولة خضعت للتوليد أو التعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الادعاء المتداول مضللًا.

وتعود جذور القصة إلى مقابلة أجراها رونالدو مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، استعاد خلالها ذكريات انتقاله إلى لشبونة في سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة، للانضمام إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة، بعيدًا عن أسرته وفي ظروف مادية صعبة.

وكشف قائد النصر أنه كان يتوجه برفقة بعض زملائه إلى أحد فروع «ماكدونالدز» القريبة من ملعب النادي، حيث كانت ثلاث موظفات يمنحنهم قطع البرغر المتبقية مجانًا، ومن بينهن سيدة تُدعى إدنا.

وأكد رونالدو أنه لم ينسَ ذلك الموقف، معربًا عن رغبته في العثور على السيدات الثلاث ودعوتهن إلى العشاء، ردًا لجزء من الجميل الذي قدمنه له خلال طفولته.

وفي وقت لاحق، تمكنت إذاعة برتغالية من الوصول إلى موظفة سابقة تُدعى باولا ليكا، أكدت أنها كانت تقدم وجبات البرغر لرونالدو وزملائه. لكن بيرس مورغان أوضح لاحقًا أنها ليست واحدة من السيدات الثلاث اللواتي تحدث عنهن اللاعب، لتظل هوية إدنا والسيدتين الأخريين مجهولة، دون تأكيد العثور عليهن حتى الآن.