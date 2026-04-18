في ليلة واحدة فقط، قد تُحسم بداية شهر قمري كامل، لكن المشهد ليس بسيطًا كما يبدو. فبينما تغرب الشمس على مكة المكرمة، يدخل القمر في لحظة حساسة تُعرف فلكيًا باسم «الاقتران»، وهي النقطة التي يبدأ فيها شهر قمري جديد نظريًا. لكن المشكلة ليست في بداية الشهر، بل في إمكانية رؤيته.

في هذه الحالة تحديدًا، يتحول المشهد إلى ما يشبه «نافذة زمنية ضيقة جدًا»، لا تتجاوز 6 دقائق فقط بين غروب الشمس وغروب القمر.

خلال هذه الدقائق الست، يحاول الراصدون في الأرض التقاط أول إشارة للهلال الجديد، لكن الإضاءة الشديدة من الأفق الغربي، وقرب القمر من الشمس، تجعل المهمة أقرب إلى التحدي البصري منها إلى الرصد الفعلي.

والنتيجة، هي هلال «مولود فلكيًا»، لكنه قد يكون «غير مرئي عمليًا».

وهنا يبدأ الجدل التقليدي كل شهر: هل بدأ الشهر بالفعل؟ أم أن السماء ما زالت لا تسمح بالمشهادة؟

وبين الحسابات الدقيقة والتجربة البصرية، تقف لحظة واحدة فقط لتقرر بداية شهر ذي القعدة، في مشهد يشبه سباقًا صامتًا بين الشمس والقمر، لكنه لا يُحسم إلا في دقائق معدودة.