عندما يصبح الدب جاراً.. اليابان تبحث عن سلامٍ برذاذٍ ذكي!

في بلدٍ اعتاد على مواجهة الزلازل لا الدببة، تعيش اليابان هذا العام على وقع رعبٍ بريّ متصاعد، بعدما تحوّلت اللقاءات العفوية مع الدببة إلى مواجهات دامية دفعت العلماء للبحث عن حل غير تقليدي حتى توصلوا إلى بخاخ لطرد الدببة وتحقيق تعايشٍ سلمي معها.

وأفادت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية أمس (الثلاثاء)، أن يو أوكوتاني وهو رئيس قسم التخطيط والتسويق في شركة متخصصة بإنتاج أدوية الحيوانات تتخذ من مقاطعة توكوشيما غربي اليابان مقراً لها، طور هذا البخاخ.

وبدأ الأمر عندما شعر أوكوتاني (40 عاماً) بالرغبة في معالجة مشكلة تزايد هجمات الدببة على البشر، نظراً لحبه للقيام بأنشطة في الأماكن المفتوحة، ثم قرر تطوير بخاخ طارد للدببة مستفيداً من الخبرة المكتسبة من تصنيع الشركة منتجات من الفلفل الحار.

وقرأ أوكوتاني كتباً بغرض تعميق فهمه لبيئة الدببة، وقدم نماذج أولية عديدة من البخاخات التي تحتوي على مادة الـ«كابسيسين»، وهي المكون الحار الموجود في الفلفل.