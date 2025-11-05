في حادث مروع هز قلب الولايات المتحدة، تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة «يو بي إس» من طراز MD-11F أمس (الثلاثاء)، بعد دقائق قليلة فقط من إقلاعها من مطار لويفيل، ما أدى إلى إصابات متعددة، وحريق هائل انتشر إلى مبانٍ صناعية قريبة، وإصدار أمر بإيواء في المنزل لسكان نصف قطر 5 أميال حول الموقع.

الطائرة التي كانت تحمل طاقما من ثلاثة أعضاء فقط، اصطدمت في منطقة صناعية جنوب المطار قرب شارعي غريد لين وفيرن فالي رود، ما أثار انفجارا هائلا ودخانا أسود كثيفا ارتفع إلى السماء، وانتشرت صور وفيديوهات تظهر اللهب يلتهم مرافق إعادة تدوير ومباني مجاورة.

وانتشرت الفيديوهات على وسائل التواصل بسرعة، وتظهر الطائرة وهي تفقد السيطرة بعد الإقلاع، ثم تصطدم بمبنى صناعي ما يسبب انفجارا هائلا لوقود الطائرة، الذي امتد إلى سيارات ومرافق قريبة، مع تقارير عن ثقب في سقف مصنع ودخان يغطي السماء لمسافة كيلومتر.

وأصدرت السلطات أمر إيواء في المنزل لجميع السكان في دائرة 5 أميال حول المطار، وصولا إلى نهر أوهايو شمالا، مع إغلاق طرق رئيسية مثل غريد لين إلى حين إخلاء المنطقة.

ووصف شاهد عيان لشبكة CNN اللحظات الأولى: «سمعت دويا هائلا ثم رأيت كرة نارية، والدخان يملأ السماء»، بينما أكدت إدارة الطوارئ في جيفرسون كاونتي أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع، مع خوف من تسرب وقود إضافي.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، وقع الحادث حوالى الساعة 5:15 مساء بتوقيت الشرق الأمريكي، أثناء إقلاع الرحلة UPS2976 الموجهة إلى هونولولو في هاواي، ما أدى إلى إغلاق المطار بالكامل وتعطيل مئات الرحلات.

وأكدت شركة «يو بي إس» في بيان رسمي أنه «في حوالى الساعة 5:20 مساء، تورطت رحلة UPS2976، وهي MD-11 بثلاثة أعضاء طاقم، في حادث في لويفيل»، مضيفة أن الشركة تتعاون مع مجلس السلامة الوطني للنقل في التحقيق.

ووصف حاكم كنتاكي أندي بيشير الحادث بأنه «وضع خطير»، وطلب الصلاة للطاقم، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الموقع فورا، بينما أكدت شرطة لويفيل ميترو وجود «إصابات» دون تحديد الأعداد أو الطبيعة، مع تحذير من «مشهد نشط بالحريق والحطام».