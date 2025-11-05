أزمة جوية في بلجيكا.. إغلاق مطار بروكسل بعد رصد طائرات دون طيار

أُغلق مطار بروكسل الدولي بالكامل، مساء أمس (الثلاثاء)، بعد رصد طائرة دون طيار (درون) في محيطه، وفقاً لما أعلنته هيئة مراقبة الحركة الجوية البلجيكية ومتحدثة باسم المطار.

وقالت المتحدثة: «لا توجد رحلات جوية تهبط أو تقلع حالياً»، مضيفة أنها غير قادرة على تقدير مدة استمرار الإغلاق.

كما أفاد مطار لييغ الأصغر حجماً بإغلاقه مؤقتاً بعد مشاهدة طائرات دون طيار في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة مراقبة الحركة الجوية البلجيكية كورت فيرويليغن، أن «درون» شوهد بالقرب من مطار بروكسل قبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش بقليل، ما دفع السلطات إلى إغلاق المطار كإجراء احترازي أمني.

يأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الاضطرابات الجوية الناجمة عن الدرونات في أوروبا، فقد أُجبر مطار كوبنهاغن ومطار أوسلو على الإغلاق المؤقت في سبتمبر الماضي بسبب رصد طائرات مسيرة، كما شوهدت درونات فوق قاعدة جوية عسكرية بلجيكية نهاية الأسبوع الماضي.