مخمور يحرج رئيسة المكسيك أمام الناس!

في مشهدٍ هزّ مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو وهي تتعرض لمضايقة من رجلٍ يبدو أنه كان مخموراً، إذ اقترب منها بطريقة مفاجئة أثناء تحيتها لمواطنيها في قلب العاصمة، في لحظةٍ تحوّلت من تحيةٍ ودّية إلى موقفٍ محرج ومثير للجدل.

ولم تكن تتوقع الرئيسة كلوديا أن تتحوّل لحظة اللقاء مع مؤيديها إلى تجربة صادمة أمام عدسات الكاميرات، ففي ساحة زوكالو الشهيرة، وبين هتافات الجماهير، باغت الرجل «المخمور» الرئيسة المكسيكية بطريقة غير لائقة، ويُظهر المقطع الرجل وهو يقترب منها من الخلف، ويعانقها، ويحاول تقبيلها، إلى أن تدخل أفراد الأمن وأبعدوه عن المكان.

يذكر أن كلوديا شينباوم من مواليد 24 يونيو 1962، وهي عالمة مكسيكية وسياسية، ورئيسة المكسيك المنتخبة بعد فوزها كمرشحة لليسار الحاكم بانتخابات الرئاسة في المكسيك بفارق كبير عن منافستها اليمينية سوتشيتل غالفيز في الانتخابات العامة المكسيكية لعام 2024، لتصبح أول امرأة ترأس المكسيك. شغلت سابقاً منصب رئيس حكومة مكسيكو سيتي (يعادل منصب رئيس البلدية). وتم انتخابها عمدة مدينة مكسيكو في 1 يوليو 2018 كجزء من ائتلاف «معاً سنصنع التاريخ». وهي أول امرأة وأول شخص من خلفية ثقافية يهودية يتم انتخابه عمدة لمدينة مكسيكو سيتي.