في معرض ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين».. وثائق وصور ومقتنيات نادرة للحجاج يتجاوز بعضها 100 عام

يشهد ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»، الذي تنظمه دارة الملك عبدالعزيز في جدة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، معرضًا تفاعليًا مصاحبًا يوثّق مسيرة الحج على امتداد أكثر من قرنٍ من الزمن، عبر مجموعةٍ من الوثائق الأصلية والصور الفوتوغرافية والمخطوطات النادرة والمقتنيات التاريخية، التي تعكس جهود المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن عبر العصور.

ويُقدّم المعرض تجربة معرفية وبصرية ثرية، تسرد تاريخ الحج في تحولاته التنظيمية والعمرانية والإنسانية، من خلال عروضٍ رقمية حديثة وتقنيات الواقع المعزز التي تُعيد للزائر مشهد الرحلة الإيمانية في تفاصيلها الأولى، بدءًا من طرق القوافل القديمة وحتى منظومة الخدمات الحديثة التي أرستها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.ويضم المعرض أكثر من 200 مادة توثيقية تتنوع بين مخطوطات مكتوبة بخط مؤرخين وعلماء رحّالة، وصور أرشيفية نادرة لمواسم الحج الأولى، ومقتنيات استخدمها الحجاج في تنقلهم وإقامتهم، إضافةً إلى خرائط ونماذج معمارية لتوسعات الحرمين الشريفين، مما يمنح الزائر تصورًا متكاملًا لتطور خدمات الحج في بعدها الإنساني والحضاري.

ويأتي المعرض امتدادًا لرسالة دارة الملك عبدالعزيز في حفظ التراث الإسلامي وتوثيقه بالوسائط الحديثة، وإبراز الدور الريادي للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، بوصفه منبرًا معرفيًا يوصل الماضي بالحاضر ويجعل من التاريخ تجربة حية تعايشها الأجيال.