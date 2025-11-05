عادات يومية خفية.. طريق السرطان في الفم

حذر مختصون من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA) ومؤسسة أبحاث السرطان البريطانية (CRUK)، من أن بعض الممارسات اليومية البسيطة مثل إهمال نظافة الفم أو التعرض المطوّل لأشعة الشمس على الشفاه قد ترفع فرص الإصابة بسرطان الفم بنسبة تصل إلى 25%، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من تبني نمط حياة صحي وفحوصات دورية.

في التفاصيل، بيّنت دراسات صادرة عن كلية طب الأسنان في جامعة لندن، أن تنظيف الأسنان مرتين سنويًا يقلل من خطر الإصابة، فيما يسهم استخدام واقٍ شفوي من الشمس في حماية الخلايا من التلف. كما أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن الفحوص الدورية تزيد من فرص الكشف المبكر والنجاة بنسبة تتجاوز 20%.

وأوصى الخبراء بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والابتعاد عن التدخين والكحول، مشيرين إلى أن الغذاء المتوازن ونظافة الفم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من السرطان.