«مكافأة الحرب».. شاب يهدي شقيقته سيارة فاخرة في غزة

وسط مشاهد أكوام الأنقاض المدمرة التي خلّفتها الحرب في قطاع غزة، انتشر مقطع فيديو لافت حمل عنوان «مكافأة الحرب» حوّل الحزن إلى لحظة مفعمة بالأمل والامتنان.

أظهر الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي شاباً فلسطينياً يهدي شقيقته سيارة فاخرة من طراز «بي إم دبليو» وهاتف «آيفون 17»، احتفاءً بسلامتها بعد انتهاء الحرب، في مشهد طغت عليه الألوان المبهجة والفرح العائلي.

وبدا في المقطع اللون الأبيض للسيارة متناسقاً مع البرتقالي الزاهي للهاتف المغلّف بباقة من الورود ذات اللون نفسه، ما أضفى على الهدية طابعاً احتفالياً غير معتاد في أجواء ما بعد الحرب.

وكتب الشاب تعليقاً مفعماً بالمشاعر قال فيه: «السلام عليكم.. رُزقت بأخت حنونة بشكل مفرط، إنسانة تقطّر عسلاً، أنا حقاً محظوظ، أختي تستحق أكثر»، في رسالة تعكس عمق المحبة والامتنان.

وانهالت التعليقات على المقطع الذي حقق آلاف المشاهدات على «تيك توك»، إذ رأى متابعون أن الهدية تعبّر عن دفء العلاقات العائلية وسط الألم، بينما علّق آخرون بأن اللفتة تذكّر بأن الفلسطينيين رغم معاناتهم ما زالوا يحتفلون بالحياة.

وكتب أحد المتابعين: «استوعبت الآن أن المشكلة لم تكن في المال، بل في غياب ما يُشترى أصلاً»، فيما أضاف آخر: «الله يفرحكم ويعوضكم خير، تستحقون الفرح بعد كل هذا الألم».