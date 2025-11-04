دماء في روما.. انهيار برج تاريخي قديم

تحوّلت أعمال ترميم داخل برج تاريخي في قلب العاصمة الإيطالية روما إلى مأساة، مساء أمس (الإثنين)، بعدما انهار جزء من المبنى العائد للقرون الوسطى، وأسفر عن وفاة أحد العمال بعد ساعات طويلة من محاولات الإنقاذ.

وأفادت فرق الإطفاء الإيطالية أن العامل الإيطالي كان محاصراً تحت الركام داخل برج «توري دي كوينتي» في حي مونتي، إذ استمرت العملية ساعاتٍ وسط صعوبة بالغة في الوصول إليه؛ بسبب الانهيارات المتتالية. وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من إخراجه، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته قبل وصوله إلى المستشفى.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان إن الحكومة «تلقت ببالغ الأسى نبأ وفاة العامل أوكاي سترونتشي أثناء أداء مهماته»، مؤكدة تضامنها مع أسرته وزملائه.

وأوضح محافظ روما روبرتو جياليبيني أن العامل ظل على تواصل مع رجال الإنقاذ خلال الساعات الأولى من العملية، مشيراً إلى أن «التحدي الأكبر كان في خطورة الموقع واستمرار تساقط الركام أثناء عمليات الحفر».

ويُعد برج «توري دي كوينتي» من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الإيطالية،إذ يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر، وتعرض عبر تاريخه لسلسلة من الزلازل والانهيارات الجزئية، قبل أن تشهد أعمال ترميمه هذه الحادثة المأساوية التي أعادت الجدل حول معايير السلامة في المباني الأثرية القديمة.