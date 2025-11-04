مغربية تتوّج بلقب ملكة جمال العرب للقارات 2025

في أمسية جمعت بين الجمال والفن، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة حفل تتويج ملكة جمال العرب للقارات 2025 ضمن النسخة العالمية لمسابقة Queen Arab Worldwide، التي نظّمتها مؤسسة ملكات جمال العرب.

وخَطفت المغربية يسرا بوحمده الأضواء بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العرب للقارات عن قارة أوروبا، لتصبح بذلك أول مغربية تحصد هذا اللقب. وجاء تتويجها بعد منافسة قوية مع متسابقات من آسيا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا.

وحصلت الأمريكية سكينة بوزيدي على لقب الوصيفة الأولى، فيما نالت الآسيوية أميرة عبادي لقب الوصيفة الثانية. أما لقب سفيرة الجمال العربي للعالم فكان من نصيب فريدة شيمي ممثلة قارة إفريقيا، بينما تُوّجت زينب بن مرزوق بلقب «توب موديل العالم».

شهد الحفل حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام وسيدات المجتمع من مختلف الدول العربية، حيث قدّم الفنان مجد القاسم أغنية خاصة بعنوان «إنتِ الأميرة» احتفاءً بالمشاركات، فيما أضفى الفنان إبرام سمير أجواء من المرح والبهجة على الأمسية التي أقيمت بالعاصمة المصرية.

وتضمّن الحفل عروض أزياء أنيقة للمصممة فاطمة الهذال، التي قدّمت مجموعة مستوحاة من التراث العربي مع لمسة عصرية مبهرة، إلى جانب فقرات موسيقية عزّزت الطابع الفني للحدث. كما شارك في رعاية الحفل عدد من الأسماء البارزة في عالم الأزياء والجمال.

وتألّفت لجنة التحكيم من نخبة من المختصين في الموضة والتجميل، بينهم نور بويده وكيلة المسابقة في تونس، والدكتور محمد الأمير خبير التجميل الدولي من العراق، ومصمم الأزياء العالمي أحمد البديري، وسيدة الأعمال السعودية دودي سلطان، إلى جانب سكينة عمروش ملكة جمال العرب السابقة عن المغرب، ورائد الأعمال السعودي عمر الجوهي.

وجسّد فوز يسرا بوحمده نموذجاً مشرفاً للمرأة المغربية التي تجمع بين الأناقة والطموح والثقافة، لتكتب اسمها ضمن أبرز الوجوه التي حملت تاج ملكة جمال العرب.