انهيار جليدي يودي بحياة 7 متسلقين

شهدت جبال نيبال مأساة جديدة بعدما لقي سبعة متسلقين مصرعهم إثر انهيار جليدي ضخم ضرب جبل يالونغ ري شرق البلاد أمس (الإثنين) وفق ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

وقال نائب رئيس الشرطة جيان كومار ماهاتو لصحيفة «كاتمندو بوست» إن الضحايا كانوا ضمن بعثة استكشافية تضم 15 شخصاً، بينهم متسلقون من كندا وإيطاليا، إلى جانب اثنين من نيبال، بينما لا يزال عدد من المرشدين النيباليين في عداد المفقودين.

وأوضح ماهاتو أن سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية عطّلا جهود الإنقاذ، رغم مشاركة قوات من الشرطة والجيش في عمليات البحث المستمرة منذ ساعات الصباح الأولى.

ومن جانبه، قال رئيس شركة «رحلات القمم السبع» مينغما شيربا إن الجثث المفقودة يُعتقد أنها مدفونة على عمق يتراوح بين 10 و15 قدماً تحت الثلوج، مشيراً إلى أن العثور عليها قد يستغرق وقتاً طويلاً بسبب صعوبة الظروف الميدانية.

ويُعد موسم الخريف من أفضل فترات التسلق في نيبال بفضل تحسّن الطقس وصفاء الرؤية، غير أن مخاطر الانهيارات الثلجية والطقس القاسي تبقى تهديداً دائماً للمغامرين.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إعصار مونثا الذي تسبب في هطول أمطار وثلوج كثيفة بأنحاء البلاد، ما أدى إلى احتجاز عدد من المتسلقين في جبال الهيمالايا، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في تحرير امرأتين بريطانيتين وأخرى إيرلندية من منطقة موستانغ.