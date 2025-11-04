بدأت أحدى الشركات الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، يوم الإثنين الإنتاج الضخم التجريبي في أول مصنع ذكي في العالم لتصنيع السيارات الطائرة، ما يمثل علامة فارقة لتقديم منتجات وسائل النقل من الجيل التالي إلى السوق.

ويقع المصنع الذي تبلغ مساحته 120 ألف متر مربع في حي هوانغبو في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، وقد طرح بالفعل أول طائرة كهربائية قابلة للفصل من سيارتها الطائرة المعيارية، «حاملة الطائرات البرية».

طائرة كل 30 دقيقة

وتم تصميم المصنع لتكون لديه طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 آلاف وحدة طائرة قابلة للفصل، مع طاقة إنتاجية أولية تبلغ 5 آلاف وحدة، ويتمتع المصنع بأكبر طاقة إنتاجية بين المصانع المماثلة، وسيكون قادرًا على تجميع طائرة واحدة كل 30 دقيقة بمجرد تشغيله بكامل طاقته.

وذكرت شركة «إكسبنغ إيروهت» أنها قد حصلت على طلبات لشراء نحون 5000 سيارة طائرة منذ إطلاق منتجها، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم الرسمي والتسليم في عام 2026.

وتتكون السيارة الطائرة من مركبة أرضية بست عجلات، يشار إليها باسم «السفينة الأم»، وطائرة كهربائية قابلة للانفصال وقادرة على الإقلاع والهبوط العموديين.

وتوفر الطائرة الكهربائية القابلة للانفصال وضعي الطيران الأوتوماتيكي واليدوي، ويتيح الوضع الأوتوماتيكي تخطيط مسار ذكي، بالإضافة إلى الإقلاع والهبوط بلمسة واحدة.

ويبلغ طول السيارة نحو 5.5 متر، ويمكن قيادتها على الطرق العامة برخصة قيادة عادية وركنها في المساحات العادية.