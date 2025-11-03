هل تزوج أحمد سعد 4 نساء دفعة واحدة؟.. مصدر لـ«عكاظ» يحسم الجدل

أثار الفنان المصري أحمد سعد موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف، تحيط به أربع فنانات في مشهد زفاف غامض، ما دفع الجمهور للتساؤل: هل تزوج سعد فعلاً من أربع نساء دفعة واحدة؟

زفاف أم دعاية فنية؟

في الفيديو الذي اجتاح المنصات خلال ساعات، ظهر أحمد سعد إلى جوار الفنانات رنا رئيس، إنجي كيوان، بسنت أبو باشا، هاجر سراج، وكتب تعليقاً لافتاً قال فيه: «أنا عملت شرع ربنا»، ما زاد من حيرة المتابعين وأشعل موجة من التكهنات حول طبيعة المشهد.

مصدر يكشف لـ«عكاظ» الحقيقة

مصدر مقرّب من أحمد سعد كشف في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الفيديو ليس مشهداً حقيقياً من حفل زفاف، بل لقطة ترويجية لعمل فني جديد يستعد سعد لإطلاقه قريباً، موضحاً أن الفنانات الأربع تجمعه بهن علاقة مهنية فقط ضمن فريق العمل، ولا وجود لأي ارتباط شخصي بينه وبينهن.

انقسام جمهور الفنان

المقطع أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور؛ فبينما رأى البعض أنه حيلة تسويقية مبتكرة لأغنية أو فيديو كليب جديد، اعتبر آخرون أن المشهد يوحي بزواج حقيقي، خصوصاً مع تاريخ أحمد سعد العاطفي الحافل بالزيجات والأضواء، ما جعل الفيديو مادة خصبة للتعليقات والسخرية.

صمت متعمّد

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من أحمد سعد لتوضيح حقيقة الفيديو أو تفاصيل العمل الذي صُوِّر ضمنه، مكتفياً بالصمت الذي اعتاده في كل مرة يُثير فيها الجدل بظهوره الفني أو الشخصي.