بعد أزمة الأمير أندرو.. ترمب: أشعر بالأسف للعائلة الملكية البريطانية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن «أسف شديد» تجاه العائلة الملكية البريطانية، واصفاً قرار الملك تشارلز الثالث بسحب جميع الألقاب الملكية والعسكرية من شقيقه الأمير السابق أندرو بـ«أمر فظيع ومأساوي»، في سياق الفضيحة المستمرة المتعلقة بعلاقات أندرو مع الممول المدان جنسياً جيفري إبستين.

جاءت تصريحات ترمب أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» يوم الأحد، في وقت يواجه فيه الرئيس نفسه تدقيقاً متزايداً بشأن صلاته السابقة بإبستين، الذي انتحر في السجن عام 2019.

وفي رد فعله، قال ترمب للصحفيين: «أشعر بأسف شديد، أعني إنه أمر فظيع حدث للعائلة، وهذا أمر مؤسف، أشعر بالأسف للعائلة»، مشيراً إلى أنها «وضع مأساوي» وأضاف: «إنه أمر فظيع ما حدث للعائلة، كان وضعاً مأساوياً، وهذا أمر مؤسف».

وتعود أزمة الأمير أندرو الابن الثامن للملكة إليزابيث الثانية إلى علاقته الوثيقة بجيفري إبستين، المستثمر الأمريكي الذي أدين بتجارة الأطفال لأغراض جنسية وتوفي في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة.

والتقى أندرو مع إبستين لأول مرة عام 1999 من خلال غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين المدانة أيضاً بالتواطؤ في الاعتداءات، وفي عام 2015، اتهمته فيكتوريا غيوفري، إحدى ضحايا إبستين، بالاعتداء عليها جنسياً ثلاث مرات عندما كانت تبلغ 17 عاماً، وهي قاصر قانوناً في بعض الولايات الأمريكية.

ونفى أندرو الاتهامات، لكنه أدى اتفاقاً خارج المحكمة بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 لإنهاء الدعوى القضائية، مما أدى إلى سحب ألقابه العسكرية الأخرى من قبل والدته الملكة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً جديداً مع إصدار وثائق «لفات إبستين» من قبل لجنة الكونغرس الأمريكية، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني تكشف محاولات أندرو للتواصل مع إبستين بعد إطلاق سراحه من السجن في 2010، ورفضه التوقيع على بيانات ملكية تدعم ضحايا الاعتداءات.

وفي الخميس الماضي، أصدر قصر باكنغهام بياناً مفاجئاً يعلن سحب لقب «الأمير» ولقب «دوق يورك» من أندرو، الذي أصبح الآن يُعرف باسم «أندرو ماونتباتن-ويندسور»، إضافة إلى إخلائه من قصر رويال لودج، الذي يسكنه منذ 2003 مقابل إيجار رمزي.

كما أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يوم الأحد أن الحكومة ستسحب آخر رتبة عسكرية متبقية له، نائب أميرال في البحرية الملكية، التي منحت له في عيد ميلاده الـ55 عام 2015.