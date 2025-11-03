أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم (الإثنين)، إجلاء عشرات الآلاف من السكان في المقاطعات الساحلية الشرقية، خصوصا في فيساياس ومناطق لوزون الجنوبية، في محاولة للحماية من اقتراب الإعصار تينو، الذي يُعد الإعصار العشرين هذا العام.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، يتحرك الإعصار غربا بسرعة 30 كم/ساعة، مع رياح تصل إلى 110 كم/ساعة وقدرتها على الوصول إلى فئة الإعصار القوي قبل هبوطه المتوقع في شرق سامار أو ليتي مساء اليوم أو فجر الثلاثاء، ما يهدد بأضرار مدمرة تشبه تلك الناتجة عن إعصار هايان الشهير عام 2013.

ودخل «تينو» منطقة المسؤولية الفلبينية صباح الأحد الماضي كعاصفة استوائية شديدة، وتصاعد سريعا إلى إعصار فئة 1 بحلول الصباح الباكر اليوم، مع توقعات بتعزيز سريع يصل إلى 140-155 كم/ساعة قبل الهبوط الأول.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية أن يعبر الإعصار فيساياس ثم شمال بالاوان قبل الخروج إلى بحر الفلبين الغربي يوم الأربعاء، مع إمكانية الوصول إلى فئة الإعصار الفائق، ليصبح هذا الإعصار هو الـ20 في موسم 2025، الذي تجاوز بالفعل الحد الأوسط السنوي (20 إعصارا)، مما يعكس تأثير التغير المناخي الذي يزيد من شدة العواصف في المحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور عن «التأهب الكامل»، مشددا على أن «الحياة تأتي أولا»، بينما حذرت وكالة الأرصاد من مخاطر «شديدة إلى كارثية» في المناطق تحت إشارة الرياح رقم 2 و3، بما في ذلك نيغروس أوكسيدنتال وديناغات.

وفي السنوات الأخيرة، تسبب إعصار هايان (يوري في الفلبين) في مقتل أكثر من 7300 شخص في ليتي وسامار عام 2013، بينما أدى إعصار بوالوي في سبتمبر الماضي إلى مقتل 37 في الفلبين و51 في فيتنام، مع إجلاء 300000 شخص.

وبدأت عمليات الإجلاء الوقائي صباح اليوم في مقاطعات مثل شرق سامار، ليتي، وديناغات آيلاندز، إذ أمر حاكم ليتي كارلوس جيريكو بيتيلا بتعليق الدراسة والعمل ووضع الولاية تحت حالة تأهب حمراء، ما أدى إلى نقل آلاف السكان من المناطق المنخفضة والساحلية إلى مراكز آمنة.

كما أوقفت الخدمة الساحلية للبنوك في شرق سامار جميع الرحلات البحرية، وألغت نحو 30 رحلة جوية، بما في ذلك عشرات الرحلات من سيبو، وفي سيارغاو السياحية، وأوقفت السلطات السياحة والصيد، مع تحذيرات من ارتفاع الأسعار والشراء الذعري، إذ نصح عمدة سيبو ناستور أرشيفال السكان بشراء حاجات لثلاثة أيام فقط.