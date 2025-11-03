

في واقعة مأساوية هزت أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أقدم شاب في العشرينيات من عمره على إنهاء حياة شقيقه بطعنات متفرقة بسلاح أبيض، مساء أمس الأول، داخل شقة عائلية.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بمدينة 6 أكتوبر بعدما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الجريمة وبيان ملابساتها.

كما قررت استدعاء أفراد الأسرة لسماع أقوالهم حول الواقعة وكيفية حدوثها والدوافع لارتكاب الجريمة، حيث أشارت التحريات الأولية إلى قتل المتهم شقيقه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه بسلاح أبيض بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتجرى الآن التحريات للوقوف على ملابسات الجريمة والسبب وراء ارتكابها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.