الرئيس الصيني يفاجئ نظيره الكوري الجنوبي بهدية من نوع خاص!

أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ هاتفين ذكيين، وحثّه مازحاً على «التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي»، خلال زيارة رسمية أمس الأول (السبت).

واستضاف لي نظيره الصيني في قمة رسمية وعشاء، بعد انتهاء اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في مدينة جيونغ جو، في أول زيارة يقوم بها شي إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عاماً.

ويسلط إهداء اثنين من أجهزة صينية الصنع لرئيس كوريا الجنوبية، بلد شركة الهواتف الذكية العملاقة «سامسونغ» للإلكترونيات، الضوء على طموحات الرئيس الصيني في قطاع التكنولوجيا.

وبعد أن قدم لي «أجود» لوح خشبي للعبة (جو) الإستراتيجية الصينية القديمة لضيفه شي، توجه الاثنان إلى الهاتفين الذكيين الموضوعين في صندوقين أسودين. وذكر مسؤول أن إعدادات الهاتفين معدة باللغة الكورية الجنوبية.

ورفع لي أحد الصندوقين ونظر إليه. ثم سأل شي «كيف حال أمن الاتصالات؟»، فانفجر الرئيس الصيني وباقي المسؤولين المجتمعين بالضحك، ثم أشار شي إلى الهاتفين وأجاب «يمكنك التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي».

ويشير مصطلح «الباب الخلفي» إلى وجود طريقة خفية تسمح باختراق الهاتف أو تجاوز التدابير الأمنية.

وضحك الزعيمان، وصفق لي، بينما واصلا تقديم الهدايا التي تضمنت أيضاً صينية كورية تقليدية مطعمة بالصدف.

ويعيد تعليق شي إلى الأذهان مخاوف عبرت عنها بكين بشأن اقتراح أمريكي بأن تكون الرقائق المتطورة التي تباع في الخارج مزودة بوظائف التتبع وتحديد المواقع، وهو ما دفع شركة «إنفيديا» الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى تأكيد أن رقائقها لا تحتوي على «أبواب خلفية».

وخلال القمة، طلب لي مساعدة شي في الجهود الرامية لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية المسلحة نووياً، بينما قال شي له إنه على استعداد لتوسيع نطاق التعاون والتصدي بشكل مشترك للتحديات.