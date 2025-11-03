«صرخة طفلة».. أب «بلا قلب» يُنهي حياة صغيرته في الشرقية بمصر

في جريمة تقشعرّ لها الأبدان تجاوزت حدود الخلافات الأسرية، أقدم أب في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر على تعذيب طفلته بوحشية حتى فارقت الحياة.

الأجهزة الأمنية تحركت على الفور، وألقت القبض على الجاني، فيما كشفت التحريات الأولية أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات أسرية دفعت الأب لارتكاب فعلٍ صادم هزّ وجدان الشارع المصري.

وعذب الأب الجاني، الذي يعمل تاجراً للمواشي، ابنته البالغة من العمر 12 عاماً، على مدار أسبوع كامل، بسبب خلافات أسرية حادة بينه وبين زوجته، التي رفعت دعوى قضائية للحصول على حضانة الطفلة، وفق صحف محلية.

وبدلاً من أن يتحمل الأب مسؤوليته ويحترم حقوق ابنته، اختار الانتقام منها، لتدفع الطفلة الثمن الأكبر، في ظل فشل الأبوين في حل خلافاتهما بطرق قانونية وإنسانية.

وأظهرت التحقيقات أن الأب استخدم أساليب وحشية في تعذيب ابنته، من بينها الحروق، وضربها بعصا خشبية، إضافة إلى قلع أظافر يديها، وهي مشاهد تدل على درجة كبيرة من القسوة الدفينة.

وبعد ارتكاب جريمته، تخلص الأب من جثمان الطفلة في إحدى المناطق النائية بمركز منيا القمح، ثم فر هارباً، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.