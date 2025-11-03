زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب شمال أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أمس، شمال أفغانستان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات وقع في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف وشعر سكان مناطق بعيدة، منها العاصمة كابول، بالهزات.

وفي نهاية أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق البلاد، مودياً بحياة أكثر من 2200 شخص.

وفي أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجة، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية للزلازل بشكل متكرر.