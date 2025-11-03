مأساة الألب الإيطالية.. 5 متسلقين ألمان ضحايا انهيار جليدي في فيرتانا

أعلنت السلطات المحلية في شمال إيطاليا، أمس (الأحد)، مقتل خمسة متسلقين ألمان بعد أن أصابهم انهيار جليدي مفاجئ في جبال الألب الإيطالية، في حادث يُعد من أكثر الحوادث مأساوية في المنطقة هذا العام.

الضحايا الذين كانوا ينتمون إلى فريقين منفصلين كانوا في طريقهم لقمة فيرتانا (Cima Vertana) في سلسلة جبال أورتلر (Ortler)، بالقرب من قرية سولدا (Solda) في إقليم جنوب تيرول.

رحلة الموت فوق سطح البحر

بدأ المتسلقون رحلتهم يوم السبت 1 نوفمبر، متجهين نحو القمة التي ترتفع إلى أكثر من 3500 متر فوق سطح البحر، حيث وقع الانهيار الجليدي حوالى الساعة الرابعة مساءً، أثناء استخدامهم الكرامبونات والفؤوس الجليدية للصعود.

وأدى الانهيار الذي وصفته السلطات بأنه «غير متوقع»، إلى جر الضحايا إلى أسفل الوديان، حيث تم انتشال جثتين لرجل وامرأة يوم السبت، بينما تم العثور على الضحيتين الأخريين (والد وابنته البالغة 17 عاماً) أمس، فيما نجا اثنان آخران من المتسلقين دون إصابات، وفقاً لتقارير الإنقاذ.

مروحيات وكلاب للبحث عن الضحايا

من جانبه، أكد المتحدث باسم فرق الإنقاذ الجبلي الإيطالي فيديريكو كاتانيا، أن فرق الإنقاذ استخدمت مروحيات وكلاب بحث لاستكشاف المنطقة، لكن الظروف الجوية المتدهورة في المرتفعات حالت دون استمرار العمليات.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن الانهيار قد يكون ناتجاً عن عوامل مثل رياح مفاجئة وتراكم ثلوج في القمة خلال الأيام القليلة الماضية، رغم أن مستوى خطر الانهيارات لم يكن مرتفعاً يوم السبت.

سلسلة جبال أورتلر

تُعد سلسلة جبال أورتلر، التي تقع على الحدود الإيطالية السويسرية، وجهة شهيرة لدى المتسلقين المحترفين والمشاة، بفضل تضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي، ومع ذلك، تشهد الجبال الإيطالية حوادث انهيارات جليدية متكررة، حيث تحتل إيطاليا المرتبة العاشرة عالمياً في متوسط الوفيات السنوية الناتجة عن مثل هذه الحوادث على مدى العقد الماضي، وفقاً لإحصاءات منظمات الإنقاذ الجبلي.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد الجبال الألبية ارتفاعاً في السياحة الشتوية المبكرة، ما يثير تساؤلات حول تعزيز الإجراءات الوقائية مثل مراقبة الطقس والتدريب على مخاطر الانهيارات.

وقد أعربت السلطات الألمانية عن تعازيها لعائلات الضحايا، مشددة على أهمية الالتزام بتوصيات السلامة في مثل هذه الرحلات الجبلية.