أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أمس (الأحد)، خلال زيارته الرسمية إلى مصر ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن هولندا ستعيد تمثالاً أثرياً يعود تاريخه إلى 3500 عام إلى مصر، بعد اكتشافه في معرض فني هولندي.

وبحسب وكالة «رويترز» فإن التمثال الذي يصور مسؤولاً كبيراً من عهد الفرعون تحتمس الثالث (1479-1425 قبل الميلاد)، يُعتقد أنه سُرق وصُدِّر بطريقة غير قانونية، على الأرجح خلال أحداث الاضطرابات التي شهدتها مصر عام 2011، قبل أن يظهر في السوق الفنية الدولية.

وأوضح شوف أن القطعة الأثرية التاريخية صُودرت في معرض ماستريخت الفني عام 2022، بعد تلقّي السلطات بلاغاً مجهول المصدر عن أصلها غير الشرعي.

وأكدت تحقيقات الشرطة الهولندية وهيئة التفتيش على التراث الثقافي أن التمثال قد نُهب وأُخرج من مصر بطريقة غير قانونية. وقد سلّم التاجر الذي كان التمثال بحوزته القطعة طواعية بعد انتهاء التحقيق.

وأعلنت الحكومة الهولندية أن تسليم التمثال إلى السفير المصري في هولندا سيتم بحلول نهاية العام الجاري، دون تحديد موعد محدد.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المشتركة بين مصر وهولندا لمكافحة التهريب الدولي للآثار، فقد سبق أن أعادت هولندا ثلاث قطع أثرية مصرية أخرى في أغسطس 2024، بما في ذلك رأس محنط يعود إلى العصر المتأخر (170-45 ق.م)، بعد مصادرتها من متجر تحف في هولندا.

كما أعادت الولايات المتحدة تمثالاً للملك رمسيس الثاني يعود لـ3400 عام في أبريل 2024.

ومنذ 2014، تم استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية مسروقة من مصر، في إطار حملة دولية لإنقاذ التراث الثقافي.