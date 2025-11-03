اختراق علمي.. علاج جديد يوقف فقدان البصر لمرضى السكري

أعلن فريق من جامعة كولومبيا البريطانية بالتعاون مع معهد الأبحاث البصرية في فانكوفر، عن تطوير علاج تجريبي يُعدّ الأول من نوعه في الوقاية من فقدان البصر الناتج عن اعتلال الشبكية السكري، أحد أكثر مضاعفات مرض السكري شيوعاً وخطورة.

ونقلت مجلة Science Translational Medicine، أن العقار الجديد يعتمد على آلية مبتكرة تعطل نشاط إنزيم مسبّب تلف الشعيرات الدموية الدقيقة في شبكية العين، وتقلل من تسرّب السوائل والتهابات الأنسجة، وهو ما يؤدي تدريجياً إلى إبطاء تدهور الرؤية واستعادة كفاءة الخلايا العصبية المسؤولة عن الإبصار.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جيمس ماكنزي، أن نتائج التجارب المخبرية أظهرت انخفاضاً بنسبة تجاوزت 70% في مؤشرات تلف الشبكية لدى فئران مصابة بالسكري، مضيفاً أن المرحلة السريرية الأولى على البشر بدأت فعلياً في سبتمبر الماضي، ويتوقع أن تمتد لعام كامل لتقييم الأمان والفعالية.

ويرى خبراء العيون، أن نجاح هذا العلاج سيمثل نقلة نوعية في التعامل مع مضاعفات السكري البصرية، وينقل المسار العلاجي من السيطرة على الأعراض إلى الوقاية المبكرة من العمى الدائم، مؤكدين أن دمجه مع ضبط مستويات السكر والفحوص الدورية يضاعف فرص الحفاظ على البصر لسنوات أطول.