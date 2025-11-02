المؤبد للاعب هوكي مصري سابق قتل زوجته في بريطانيا

حُكم على اللاعب المصري الدولي السابق في الهوكي محمد سمك (43 عاماً) بالسجن المؤبد مع حد أدنى 19 عاماً و247 يوماً، بعد إدانته بقتل زوجته البريطانية جوان سمك (49 عاماً) طعناً بـ6 ضربات سكين في منزلهما بمدينة درويتش سبا بمقاطعة ووسترشاير يوم 1 يوليو 2024.

وبحسب موقع «BBC»، أصدر القاضي جيمس بيربيدغ في محكمة التاج بمدينة ووستر الحكم، الجمعة، واصفاً رواية المتهم بأن الضحية انتحرت بـ«قصة شيطانية شريرة».

وأضاف: «لا أقبل ندمك لأنك لا تزال تنكر مسؤوليتك». وظهر سمك –الذي كان يرتدي بدلة رياضية سوداء بالكامل– خلال الجلسة يهز رأسه ويتمتم لنفسه، واضطر حراس الأمن إلى رفعه من ذراعيه للوقوف أثناء النطق بالحكم، ثم إخراجه محمولاً.

شهادات عائلة الضحية

وقرأت والدة الضحية، بيني فيل، بياناً مؤثراً: «كأم، قلبي محطم تماماً، لا يمر يوم دون أن أفكر فيها وأبكي؛ كانت طفلتي، سماع كيف انتهت حياتها كان أكثر لحظات حياتي إيلاماً».

وأضافت أن ابنتها كانت متحمسة لأمومتها في الأربعينات، لكن ابنها الصغير «حُرم الآن من حب أمه»، وعندما أخبرت الحفيد بأن أمه توفيت، قال: «أنا صغير جداً لأعيش من دون أمي»، وختمت: «لن نتعافى من فقدانها أبداً».

كما تحدث شقيق الضحية مارك فيل: «صعب وصف حجم التأثير على عائلتي، كان لديها الكثير لتعيشه، ولم أتخيل أنني كأخ أكبر لن أحتفل بعيد ميلادها الـ50».

وأضاف: «جزء مني مات في اليوم الذي علمت فيه بالخبر. رعب ما مرت به يطاردني يومياً؛ أشعر أنني خذلتها، كانت مرعوبة بالتأكيد».

تفاصيل الجريمة

استمعت المحكمة خلال إعادة المحاكمة –بعد فشل هيئة محلفين سابقة في التوصل إلى حكم– إلى أن سمك، الذي يعمل مدرباً للهوكي ولعب سابقاً للمنتخب المصري، طعن زوجته 6 مرات، ثم اتصل برقم الطوارئ 999 بعد أكثر من ساعة من وفاتها مدعياً «الصدمة والارتباك»، وقال للمتلقي: «زوجتي طعنت نفسها في بطنها بسكين».

وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية إلى المنزل في زقاق هادئ، حيث عثرت على جثة السيدة «سمك». وكشفت التحقيقات أن سمك أخفى ملابسه الملطخة بالدماء في كيس داخل العلية خلال فترة التأخير.

وادعى «سمك» أنه أخفى الملابس خوفاً من اتهامه، مصراً على أن الجروح «ذاتية»، لكن الادعاء أثبت وجود مشكلات مالية وزوجية، وأن الزوجين كانا ينامان في غرف منفصلة، مع رسائل على هاتف «سمك» تكشف لقاءه بامرأة أخرى قبل الجريمة بقليل.

كما أظهر تقويم جوان خططاً لعيد ميلادها الـ50 ورحلة إلى باريس، ما ينفي أي دافع للانتحار.

وأُلقي القبض على المتهم ووجهت إليه تهمة القتل بعد أيام قليلة، وبكى عندما أعلنت هيئة المحلفين إدانته بالإجماع الأربعاء، بعد ساعات قليلة من المداولات.

فيما أشادت النيابة العامة بـ«كرامة وقوة» عائلة الضحية رغم محاولات المتهم تصوير القتل كانتحار.